Задържаха 21-годишен младеж, докато краде от частен дом в Петрич

- Начало
- Регион
- Общество
- Оживление
- Спорт
- Звезди
- Здраве
- Новини
- Бизнес
- Любопитно
Полицаите от РУ-Петрич задържаха младеж за кражба от частен дом.
21-годишният Б.Д. от Петрич е спипан към 08:30 часа, докато си присвоявал незаконно кантар с паланзи, сифон, пластмасово ренде, две душ батерии и две пръчки от арматурно желязо от частен дом в Петрич.
Момчето е отведено в ареста за 24 часа.
За случая е уведомена Районната прокуратура. Образувано е досъдебно производство.
Подробности в печатното издание.