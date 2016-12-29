Задържаха 21-годишен младеж, докато краде от частен дом в Петрич

Полицаите от РУ-Петрич задържаха младеж за кражба от частен дом.

21-годишният Б.Д. от Петрич е спипан към 08:30 часа, докато си присвоявал незаконно кантар с паланзи, сифон, пластмасово ренде, две душ батерии и две пръчки от арматурно желязо от частен дом в Петрич.

Момчето е отведено в ареста за 24 часа.

За случая е уведомена Районната прокуратура. Образувано е досъдебно производство.

Подробности в печатното издание.