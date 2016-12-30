Три коли се удариха край Железница, 54-годишен благоевградчанин с комоцио в болница, млада санданчанка се размина с уплахата

Колите са с материални щети

54-годишният благоевградчанин Иван М. е настанен за лечение в МБАЛ – Благоевград след катастрофата край Симитли. Тежкият пътен инцидент стана вчера около 20:40 часа на главен път Е-79 в района на село Железница.

От OД на МВР – Благоевград уточниха, че лек автомобил „Фолксваген Каравел“ с 22-годишен водач от с. Черешица, общ. Кърджали, движейки се в посока от Симитли към Благоевград, при изпреварване навлиза в лентата за насрещно движение и се удря странично в движещ се по нея лек автомобил „Ауди“ с 27-годишен водач от Русе, който от удара се завърта и се удря челно в лек автомобил „Фолксваген Голф“ с 54-годишен водач от Благоевград, движещ се след лекия автомобил „Фолксваген Каравел“.

В резултат на инцидента са пострадали: 26-годишна жена от Сандански, пътуваща в лекия автомобил „Ауди“, която след извършен медицински преглед е освободена за домашно лечение; водачът на лекия автомобил „Фолксваген Голф“, който след извършен медицински преглед е освободен за домашно лечение; и 54-годишният Иван М. от Благоевград, пътуващ в лекия автомобил „Фолксваген Голф“, който е настанен в МБАЛ-Благоевград с комоцио и без опасност за живота.