Магдалена Ташева: Самозабравилите се свръхбогати педераси да практикуват нетрадиционния си секс в спалнята, без да манифестират, подръжанието на развратните идоли, води до полуда и смърт!

Ако самозабравили се свръхбогати педераси практикуват „нетрадиционния“ си секс в спалнята, тогава това ще бъде въпрос на личен живот. Но ако го вършат и пропагандират (като Джордж Майкъл) публично, манифестирайки неуважението си към ценностите на обществото, това вече не може да бъде въпрос на личен живот и личен избор. Това е обществено явление и то подлежи на политическа оценка.твърди, че ще продължава да практикува публичен разврат

Младите хора трябва да знаят до какво води подражанието на развратните идоли на шоу бизнеса, е мнението на депутатката от „Атака“ Магдалена, дългогодишен журналист. Ето какво още споделя тя на фейсбукстраницата си:

В Коледната нощ написах на стената си един спонтанен коментар по повод смъртта на поп идола Джордж Майкъл. Беше след полунощ българско време, когато Си Ен Ен протръби BREAKING! Джордж Майкъл е умрял едва 53 годишен в имението си и полицията в района «Темз вели» съобщила, че смъртта му е «необяснена, но не подозрителна» (unexplained but not suspicious). Това беше евфемизъм, който иска дешифриране. Защо полицията ще дефинира – без елементарно разследване – нечия смърт за «не подозрителна», ако тя е необяснена?! Защо лекарите не я обяснят? Сърцето му спряло, казаха. Е, така де – човек като умре сърцето му спира. Но какво е довело до спиране на сърцето у този продукт на showbiz-a?

На фона на първия му хит „Wake me up before you go-go” американските медии напомняха за блудните му набези из обществените тоалетни в Бевърли хилс в края на 1990-те години, последвалото категорично обществено заклеймяване, осъдително-подигравателните публикации от типа на известната статия „Zip me up before you go-go” във в. «Сън» и пр. Tака те подсказваха на своята публика истинската причина, уморила „поп иконата“. (Виж „George Michael’s heart failure death sparks questions“ в CBSNews, 26.12.2016)

Йоргос е дете на кипърския грък Кириакос Панайоту (ресторантьор) и танцьорката Линдси Анголд (родена Харисън). Нейният брат е бил агресивен педераст, който се самоубил в резултат на прогресиращо полудяване. Смъртта на вуйчо му, която доказва, че в хомосексуализма има наследствен елемент, е обект на анализи в англоезичната преса, например «Каква е истината за вуйчото на Джордж Майкъл» («What is the TRUTH about George Michael’s gay uncle?», http://www.dailymail.co.uk/…/What-TRUTH-George-Michaels-gay…) Самият Джордж Майкъл имал опасения, че ще полудее и ще свърши като вуйчо си.

Според «Мейл онлайн» неговият «мръсен» начин на живот «доведе до ефективния край на неговата кариера в САЩ около 2002 г., след което той се върнал в Европа. „Джордж трябва да се прости с идеята, че ще може да направи завръщане в САЩ! … Той си придава непукистки вид, но в САЩ няма звукозаписна компания, която би се съгласила да го издава, защото поведението му отблъсна американските купувачи», казва един представител на индустрията за „Дейли мейл“ от 29 юли 2006 г. (http://www.dailymail.co.uk/…/What-TRUTH-George-Michaels-gay… )

Стига се дотам, че през 2009 г. Боно и Джери Халиуел помолили Елтън Джон и други гейове от шоу бизнеса да го вразумят. Елтън Джон се опитал да му обясни, че ги излага и дискредитира лобистката им дейност, т.е. усилията им да си поръчат закони за наказание за «хомофобията». Той обаче обвинява тях в «хомофобия» и твърди, че ще продължава да практикува публичен разврат. (http://www.telegraph.co.uk/…/George-Michael-says-drug-use-a…)

Йоргос Кириакос бе развалина от поне 10 години. За последните 20 години е направил две турнета, като второто е прекратено заради пневмонията му.

Хората и особено младите хора трябва да знаят до какво ще ги доведе подражанието на техния идол.

Моят коментар бе в този ключ. Не съм и предполагала, че един кратък статус, признаващ музикалните таланти на покойника, но осъждащ ноторни факти от неговия публичен живот – демонстративна педерастия, пропагандирането в интервюта на «правото» му да прави «анонимен секс на пуболични места» с непознати, бедни и безработни мъже – може да предизвика такъв изблик на омраза … към мен. Бях наричана как ли не. Познатото «Убий вестоносеца!». Идеята им беше да ме обвинят в нетолерантност към обратните. Но вместо това демонстрираха не просто нетърпимост към различното мнение, а направо зверийна злоба и омраза към него, изразявани с характерния за тази общност и нейните медии клозетен език.

Неудобно ми е цитирам епитетите, с които бях наричана във форумите на тези медии. Всеки участник в дебата на стените им, който се опита да защити моята гледна точка, биваше веднага забраняван. Любителите на хомосексуалните таланти два пъти блокираха страницата ми за по 24 часа. Това бе типичен пример на internet bullying – виртуално малтретиране на определен индивид от организирани групи в мрежата, срещу който уж Facebook води борба.

Около 15-16 часа след моя статус и лосанджелиският в. «Санта Моника обзървър» назова причината в прав текст, като напoмни, че не един, а поне двама от секспартьорите на Джордж Майкъл са умрели от СПИН, че той е бил «диагностициран като носител на ХИВ много отдавна и умря от усложненията на болестта“. Ясно като бял ден. Публикувах и тази статия на стената си, но това не успокои бесовете. Статусът ми излезе извън ФБ и се разпространи като полски пожар из медиите, представян като «разкритие», каквото той не е. Нищо не разкривам, само цитирам западни източници.

Тук въпросът изглежда е: ЗАЩО ГО ПРАВЯ?

Защото смятам, че тази субкултура е крайно опасна за нашата цивилизация. Ако отворите статията за хомосексуализма в коя да е енциклопедия, ще видите, че те се обособяват – даже териториално! – в «гей общности», «гей квартали», «гей курорти», «гей бизнеси» (например модата, а вече и медиите), където не допускат хетеросексуални хора. Там осиновяват малки бебета, които в тази среда израстват като гейове. Тези общества имат винаги и своите «гей икони», каквато беше и Джордж Майкъл. (Виж статията «Гей гордост» в Уикипедия).

Това вече не е въпрос на уважение към личния живот на гей Х или гей Y. Ако тези самозабравили се свръхбогати педераси практикуват „нетрадиционния“ си секс в спалнята, тогава това ще бъде въпрос на личен живот. Но ако го вършат и пропагандират (като Джордж Майкъл) публично, манифестирайки неуважението си към ценностите на обществото, това вече не може да бъде въпрос на личен живот и личен избор. Това е обществено явление и то подлежи на политическа оценка.