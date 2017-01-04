Задържаха трима ирландци, вилнели в Банско тази нощ

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Трима ирландски граждани са вилнели и изпотрошили витрина с рекламни бутилки алкохол в Банско.
Инцидентът е станал около 03:30 часа тази нощ в увеселително заведение в курортния град.
Пияните чужденци са счупили декоративни тела, витрина и намиращите се в нея рекламни бутилки с алкохол.
Те са задържани с полицейска заповед до 24 часа. Срещу тях е образувано досъдебно производство.
Подробности в печатното издание.