Задържаха трима ирландци, вилнели в Банско тази нощ

2017/януари/04 | Filed under: Банско | Posted by:

полиция

Трима ирландски граждани са вилнели и изпотрошили витрина с рекламни бутилки алкохол в Банско.

Инцидентът е станал около 03:30 часа тази нощ в увеселително заведение в курортния град.

Пияните чужденци са счупили декоративни тела, витрина и намиращите се в нея рекламни бутилки с алкохол.

Те са задържани с полицейска заповед до 24 часа. Срещу тях е образувано досъдебно производство.

Подробности в печатното издание.

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