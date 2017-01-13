Спешно търсят лекар за убиеца от Самуилово, заклал приятеля си с брадва

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55-годишният Благой Митрев проплака : Много съм болен, имам херния
Убиецът Благой Митрев в съдебната зала.
Спешно търсят лекар за 50-годишния Благой Митрев, обвинен в убийството на приятеля си Георги Златков, това стана ясно след заседанието за определяне на мярката му за неотклонение в Окръжен съд – Благоевград.
Заседанието приключи много бързо, тъй като окръжният съдия Петър Пандев поиска в максимално кратък срок да се направи съдебно-медицинска експертиза, която да установи здравословното състояние на 55-годишният Благой Митрев, за да се прецени може ли той да остане в ареста.
Пред съдебния състав Митрев проплака: „Имам херния долу ниско. Трябваше да ме оперират, но нямам пари, положението ми е сериозно“, с което определи и решението да съда да бъде повикан съдебен лекар, който да прегледа убиеца и да постанови има ли наистина толкова сериозен здравословен проблем.