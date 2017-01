От Русия с любов: Монета с лика на Тръмп и номинал $10 000

Монета с лика на Тръмп и номинал 10 000 долара

Казват, че парите не могат да купят любов, но пък можете да си купите перфектния спомен от встъпването в длъжност на Доналд Тръмп.

На монетата са изсечени думите In Trump We Trust (Вярваме в Тръмп) по подобие на известната фраза, която е изписана върху доларите In God We Trust (Вярваме в Бога).

Монетата е дело на руска компания, защото, както нейният мениджър продажби се изрази: „Ние виждаме нашата мисия като увековечаване в метална ярките събития от историята и съвременността, не само в нашата страна, но и на целия свят.“

С други думи, те наистина обичат Тръмп, съобщава CNN.

На възпоменателната монета на компанията Art Grani от едната страна е изсечен ликът на Тръмп, а от другата Статуята на свободата. Има само 45 броя – 25 сребърни, 5 златни и 15 комбинирани – злато и сребро.

„Инаугурацията на Доналд Тръмп е специално събитие в световната история; затова създадохме тази колекция“, каза пред CNN мениджър-продажби Кристина Глинина от производствената база в Челябинския регион, на около 650 км източно от Москва.

Монетите са перфектният „уникален подарък за вашия шеф, ключови партньори или клиенти“, казват от компанията.

За номинала – 10 000 долара Глинина каза пред CNN, че това не са първите монети с такава стойност, които компанията продава.

След анексията на Крим от Русия през 2014 г., Art Grani са направили монети с лика на руския президент Владимир Путин, които са разпродали.