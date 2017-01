Кристиано Роналдо носи обувки, изработени в Кюстендил

Кюстендилска фабрика уши чифт обувки, предназначени за футболната звезда и носител на Златната топка Кристиано Роналдо. Тя е изпълнила специалната поръчка на италианска фирма, която преди това е шила същия модел в Кюстендил, информира „Дарик“. Кристиано Роналдо вече е носил такъв модел обувки, но си е поръчал още един чифт, защото много са му харесали. Те са в червено, черно и бяло. Цената им на свободния пазар е около 300 евро, научи Дарик Кюстендил. Обувките са направени от неопрен. Снимката, която публикуваме, е от страницата във Facebook на моделиера на обувките Elena Iachi, която е написала: Amazing Cristiano Ronaldo with our red slip-on sneakers !! Thank u!.