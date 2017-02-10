Евродепутатът Андрей Новаков тества български електромобил, ахна: Впечатлен съм от таланта на българските инженери

Благоевградският евродепутат от групата на ЕНП Андрей Новаков лично пробва прототипа на българския електромобил.

„Тествах прототип на български електромобил. Впечатлен съм от таланта на инженерите ни. Построен е по европроект и поех ангажимент да спомогна за привличането финансиране, за да започне производство”, похвали се Новаков във фейсбук.