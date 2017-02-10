Евродепутатът Андрей Новаков тества български електромобил, ахна: Впечатлен съм от таланта на българските инженери

2017/февруари/10 | Filed under: Благоевград,Оживление | Posted by:

 

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Благоевградският евродепутат от групата на ЕНП Андрей Новаков лично пробва прототипа на българския електромобил.

„Тествах прототип на български електромобил. Впечатлен съм от таланта на инженерите ни. Построен е по европроект и поех ангажимент да спомогна за привличането финансиране, за да започне производство”, похвали се Новаков във фейсбук.

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Коментар за: Евродепутатът Андрей Новаков тества български електромобил, ахна: Впечатлен съм от таланта на българските инженери

  1. Този пенкилер и от коли ли започна да разбира?…

    Въх,
    2017/февруари/11 at 17:09 PM
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