Баба Миче от радомирското село Долни Раковец плела по 2000 венеца лук и яла пръжки с яйца на полето, прочутото местно масло се прави с чесън, оцет и олио

Най-хубавият чесън се отглежда в радомирското сло Долни Раковец. Местните жители го ядат сутрин, обед и вечер. Баба Миче като дете е плела по 2000 венеца. Ео какво разказва тя:

„Най ми беше интересно, когато като малка ме водеха по полето и пръжките от прасето ги опържат и сложат яйца и седнеме там и ядеме. Това ме влече – да ходим лук да садим. Дядо ми ми казваше, като седнем да плетем: Миче, пропускай си ръцете, венецът да стане по-дълъг и да го купуват на пазара и така аз се научих. Дядо ми искаше да ме оставя по 20000 венеца да плета, защото по-добре плетях и от майка ми Златка”.

Ето и рецептата за прочутото долнораковско масло:

Рецептата за долнораковското масло е известна в целия край – чесънът се смачква, добавя се оцет, олио (зехтин) и сол. Разбърква се до получаване на консистентна смес и се консумира като разядка.