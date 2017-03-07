Ваня Кудева от Сапарево пя на концерта на българите в Италия „Рози и Пицика”, снима се за спомен с генералния ни консул в  Милано Росен Руфев 

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Иван Паризов, Ваня Кудева, Росен Руфев, Радослав Търпанов, Спаска (майката на Ваня) и съпругата на консул Руфев.
Народната певица от Сапарево Ваня Кудева изви глас в музикална програма „Рози и Пицика“ в Италия по случай националния празник на България. Концертът е организиран от Българската асоциация за културен обмен съвместно с Associazione Sogno Salentino Onlus и Associazione Salento, съобщи Зоя Алексиева.
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