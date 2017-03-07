Ваня Кудева от Сапарево пя на концерта на българите в Италия „Рози и Пицика”, снима се за спомен с генералния ни консул в  Милано Росен Руфев 

2017/март/07 | Filed under: Дупница,Сапарева баня | Posted by:

 

46-01-10

Иван Па­ри­зов, Ва­ня Ку­де­ва, Ро­сен Ру­фев, Ра­дос­лав Тър­па­нов, Спас­ка (май­ка­та на Ва­ня) и съп­ру­га­та на кон­сул Ру­фев.

Народната певица от Сапарево Ваня Кудева изви глас в музикална програма „Рози и Пицика“ в Италия по случай националния празник на България. Концертът е организиран от Българската асоциация за културен обмен съвместно с Associazione Sogno Salentino Onlus и Associazione Salento, съобщи Зоя Алексиева.

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