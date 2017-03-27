Към 18.00 часа: Кои ще са депутатите в 44-ия парламент, Дупница е с двама депутати Ивайло Константинов и Иван Ибришимов

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Ивайло Константинов и кмета на Сапарева баня Калин Гелев, който даде най- силно рамо в битката за народни представители в Кюстендилско , 55 % от общината е синя.
Могат да се правят по-ясни сметки за това кои ще са новите народни представители. ВЯРА, съвместно с Българската асоциация по изборни системи, ви представя състава на 44-тото Народно събрание.
В списъка не е отчетен преференциалният вот, който ще доведе до размествания. Данните за преференциите ще бъдат обобщени до сряда.
Част от кандидатите влизат в повече от един район. Те трябва да подадат декларация от кой район си избират да влязат и така ще освободят място за следващия в листата.
ГЕРБ – 5 депутати
1. Цветан Генчев Цветанов
2. Даниела Владимирова Савеклиева
3. Александър Иванов Мацурев
4. Бисер Николов Михайлов
5. Александър Димитров Манолев
(6. Георги Запрев Динев)
БСП – 3 депутати
1. Тома Томов
2. Николай Кръстев Бошкилов
3. Богдан Емилов Боцев
Обединени Патриоти – 1 депутат
1. Атанас Славчев Стоянов
ДПС – 1 депутат
1. Делян Славчев Пеевски
(2. Елхан Мехмедов Кълков)
ВОЛЯ – 1 депутат
1 Теменуга Пенчева Върбанова
МИР2 Бургас – 14 мандата
ГЕРБ 6 – депутати
1. Ивелина Веселинова Василева
2.Диана Димова Саватева
3. Димитър Бойчев Петров
4. Диана Иванова Йорданова
5. Жечо Дончев Станков
6. Семир Хусеин Абу Мелих
БСП – 4 депутати
1 Петър Георгиев Кънев
2 Николай Асенов Тишев
3 Тодор Байчев Байчев
4 Михаил Николаев Вълов
Обединени Патриоти – 2 депутати
1 Валери Симеонов Симеонов
2 Христиан Радев Митев
(3. Йордан Апостолов Апостолов)
ДПС – 1 депутат
1. Камен Костов Костадинов
ВОЛЯ – 1 депутат
1 Гергана Желязкова Стефанова
МИР3 Варна 15 мандата
ГЕРБ – 6 депутати
1. Лиляна Павлова Николова
2. Таня Тодорова Петрова
3. Павел Алексеев Христов
4. Красен Кирилов Кралев
5. Стоян Христов Пасев
6. Нели Рускова Петрова
БСП 4 – депутати
1 Стефан Ламбов Данаилов
2 Анелия Димитрова Клисарова
3 Георги Димитров Андреев
4 Александър Димитров Паунов
( 5 Десислав Петров Тасков)
Обединени Патриоти – 2 депутати
1. Валентин Кирилов Касабов
2. Николай Веселинов Александров
ДПС – 1 депутат
1 Ерджан Себайтин Ебатин
ВОЛЯ – 2 депутати
1 Веселин Найденов Марешки
2 Андон Димов Дончев
( 3 Дилбер Ахмедова Вейсалова)
МИР4 Велико Търново 8 мандата
ГЕРБ – 3 депутати
1. Цветан Генчев Цветанов
2. Любомира Симеонова Попова
3. Николен Веселинов Стойнов
БСП – 3 депутати
1. Весела Николаева Лечева
2. Валентин Георгиев Ламбев
3. Мариана Радева Бояджиева
Обединени Патриоти – 1 депутат
1. Милен Василев Михов
ДПС – 1 депутат
1 Камен Костов Костадинов
ВОЛЯ – няма мандати
МИР5 Видин 4 мандата
ГЕРБ – 1 депутат
1. Владимир Цветанов Тошев
БСП – 2 депутати
1 Филип Стефанов Попов
2 Цветан Борисов Топчиев
Обединени Патриоти – няма депутати
ДПС – 1 депутат
1. Станислав Димитров Анастасов
ВОЛЯ – няма мандати
МИР6 Враца 6 мандата
ГЕРБ – 2 депутати
1. Петя Цветанова Аврамова
2. Красен Георгиев Кръстев
БСП – 2 депутати
1. Иван Киров Генов
2. Николай Георгиев Иванов
Обединени Патриоти – 1 депутат
1. Красимир Илиев Богданов
ДПС – 1 депутат
1. Петър Пандушев Чобанов
ВОЛЯ – няма депутати
МИР7 Габрово 4 мандата
ГЕРБ – 2 депутати
1.Томислав Пейков Дончев
2.Николай Цветанов Сираков
БСП – 1 депутат
1. Кирил Николаев Добрев
Обединени Патриоти – няма депутати
ДПС – 1 депутат
1. Четин Хюсеин Казак
ВОЛЯ – няма мандати
МИР8 Добрич 6 мандата
ГЕРБ – 2 депутати
1. Пламен Иванов Манушев
2. Живко Иванов Мартинов
БСП – 2 депутати
1. Красимир Христов Янков
2. Николай Филипов Колев
Обединени Патриоти – 1 депутат
1 Йордан Илиев Йорданов
ДПС – 1 депутат
1. Хасан Ахмед Адемов
ВОЛЯ – няма мандати
МИР9 Кърджали 5 мандата
ГЕРБ – 1 депутат
1. Цвета Вълчева Караянчева
БСП – 1 депутат
1. Александър Тихомиров Симов
Обединени Патриоти – без мандати
ДПС – 3 депутати
1.Мустафа Сали Карадайъ
2.Хасан Азис Исмаил
3.Адлен Шукри Шевкед
ВОЛЯ – без мандати
МИР10 Кюстендил 4 мандата
ГЕРБ – 2 депутати
Иван Ибришимов
БСП – 2 депутати
1. Валери Мирчев Жаблянов
2. Иван Тодоров Ибришимов
Обединени Патриоти 0
ДПС 0
ВОЛЯ 0
МИР11 Ловеч 5 мандата
ГЕРБ – 2 депутати
1 Николай Нанков Нанков
2 Иван Николов Миховски
БСП – 2 депутати
Милко Недялков Недялков
Валентина Александрова Найденова
Обединени Патриоти – 1 депутат
1 Петър Николаев Николов
ДПС – 0
ВОЛЯ 0
МИР12 Монтана 5 мандата
ГЕРБ – 2 депутати
1. Дилян Станимиров Димитров
2. Ирена Методиева Димова
БСП – 2 депутати
1. Атанас Петров Костадинов
2. Илиян Ангелов Тимчев
Обединени Патриоти – 1 депутат
1. Адриан Христов Асенов
ДПС – 0
ВОЛЯ – 0
МИР13 Пазарджик 9 мандата
ГЕРБ – 3 депутати
1. Екатерина Спасова Гечева-Захариева
2. Димитър Иванов Гечев
3. Десислава Йорданова Костадинова-Гушева
БСП – 3 депутати
1. Славчо Георгиев Велков
2. Йордан Стоянов Младенов
3. Гурко Георгиев Митев
Обединени Патриоти – 1 депутат
1. Станислав Тодоров Станилов
ДПС – 1 депутат
1. Делян Славчев Пеевски
ВОЛЯ – 1 депутат
1 Мариела Петрова Ненова
МИР14 Перник 4 мандата
ГЕРБ – 2 депутати
1. Красимир Любомиров Велчев
2. Ирена Любенова Соколова
БСП – 1 депутат
1. Станислав Иванов Владимиров
Обединени Патриоти – 1 депутат
1. Георги Василев Манев
ДПС 0
ВОЛЯ 0
МИР15 Плевен 9 мандата
ГЕРБ – 3 депутати
1. Ивайло Ангелов Московски
2. Цецка Цачева Данговска
3. Пламен Тачев Петров
БСП – 4 депутати
1. Васил Миланов Антонов
2. Свилен Маринов Атанасов
3. Валентин Петров Буров
4. Стефан Иванов Бурджев
Обединени Патриоти – 1 депутат
1. Красимир Дончев Каракачанов
ДПС 1 депутат
1. Велислава Иванова Кръстева
ВОЛЯ – 0
МИР16 Пловдив-Град 11 мандата
ГЕРБ – 5 депутати
1 Бойко Методиев Борисов
2 Менда Кирилова Стоянова
3 Вежди Летиф Рашидов
4 Атанас Иванов Ташков
5 Димитър Николов Лазаров
( 6 Александър Милков Държиков)
БСП – 4 депутати
1 Иво Ангелов Христов
2 Георги Йорданов Йорданов
3 Теодора Атанасова Халачева
4 Донка Иванова Александрова-Бубняк
Обединени Патриоти – 1 депутати
1 Славчо Стоев Атанасов
ДПС – 0 депутати
ВОЛЯ – 1 депутат
1 НИНА ПЕЙЧЕВА МИТКОВА
МИР17 Пловдив-Област 11 мандата
ГЕРБ – 4 депутати
1.Константин Веселинов Попов
2.Христо Грудев Грудев
3.Данка Евстатиева Зидарова – Люртова
4.Младен Николов Шишков
БСП – 4 депутати
1.Георги Ченков Търновалийски
2.Манол Трифонов Генов
3.Галин Неделчев Дурев
4.Атанас Димитров Телчаров
Обединени Патриоти 1 депутат
1.Борис Янков Ячев
ДПС – 1 депутат
1.ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ВОЛЯ 1 депутат
1.Елена Стефанова Аксиева
МИР18 Разград 4 мандата
ГЕРБ 1 депутат
1. Десислава Вълчева Атанасова
БСП – 1 депутат
1. Денчо Стоянов Бояджиев
Обединени Патриоти – 0 депутати
ДПС 2 депутати
1. Ахмед Реджебов Ахмедов
2. Ихсан Халил Хаккъ
ВОЛЯ – 0 депутати
МИР19 Русе 8 мандата
ГЕРБ – 3 депутати
1.Пламен Дулчев Нунев
2.Светлана Ангелова Найденова
3.Андриан Иванов Райков
БСП – 2 депутати
1.Крум Костадинов Зарков
2.Добрин Ненов Данев
Обединени Патриоти – 1 депутат
1.Искрен Василев Веселинов
ДПС – 1 депутат
1.Бюрхан Илиязов Абазов
ВОЛЯ – 1 депутат
1.Каприел Харутюнов Папазян
МИР20 Силистра 4 мандата
ГЕРБ – 1 депутат
1. Владислав Иванов Горанов
БСП – 1 депутат
1 Стоян Михайлов Мирчев
Обединени Патриоти – 0
ДПС – 2 депутати
1 Рамадан Байрам Аталай
2 Невин Халил Хасан
ВОЛЯ – 0 депутати
МИР21 Сливен 6 мандата
ГЕРБ – 3 депутати
1. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА
2. ВАСИСЛАВ ПЕТРОНИЕВ ПЕТРОВ
3. ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА
БСП – 2 депутати
1. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
2. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ
Обединени Патриоти – 1 депутат
1 ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
ДПС – 0 депутати
ВОЛЯ – 0 депутати
МИР22 Смолян 4 мандата
ГЕРБ – 2 депутати
1.Даниела Анастасова Дариткова-Проданова
2.Недялко Живков Славов
БСП – 1 депутат
1.Дора Илиева Янкова
Обединени Патриоти – 0 депутати
ДПС – 1 депутат
1.Хайри Реджебов Садъков
ВОЛЯ – 0 депутати
МИР23 София 16 мандата
ГЕРБ – 7 депутати
1 Томислав Пейков Дончев
2 Димитър Борисов Главчев
3 Александър Руменов Ненков
4 Милена Цветанова Дамянова
5 Данаил Димитров Кирилов
6 Теодора Радкова Георгиева
7 Валентин Алексиев Николов
БСП – 6 депутати
1 Жельо Иванов Бойчев
2 Христо Танчев Проданов
3 Георги Георгиев Михайлов
4 Румен Василев Гечев
5 Ирена Тодорова Анастасова
6 Румен Николов Георгиев
Обединени Патриоти – 2 депутат
1 Валери Симеонов Симеонов
2 Миглена Дойкова Александрова
ДПС – 0 депутати
ВОЛЯ – 1 депутат
1 Албена Владимирова Найденова
МИР24 София 12 мандата
ГЕРБ – 6 депутати
1.Владислав Иванов Горанов
2.Георги Евдокиев Марков
3.Джема Маринова Грозданова
4.Тома Любомиров Биков
5.Валентин Иванов Радев
6.Евгения Бисерова Алексиева
БСП – 4 депутати
1.Стефан Ламбов Данаилов
2.Георги Страхилов Свиленски
3.Димитър Иванов Данчев
4.Нона Кръстева Йотова
Обединени Патриоти – 1 депутат
1.Юлиан Кръстев Ангелов
ДПС – 0 депутати
ВОЛЯ – 1 депутат
1.Пламен Трифонов Христов
МИР25 София 14 мандата
ГЕРБ – 7 депутати
1.Бойко Методиев Борисов
2.Теменужка Петрова Петкова
3.Станислав Стоянов Иванов
4.Лъчезар Богомилов Иванов
5.Антон Динев Тодоров
6.Снежана Георгиева Дукова
7. Румяна Генчева Бъчварова
БСП – 5 депутати
1.Корнелия Петрова Нинова
2.Михаил Ивайлов Христов
3.Антон Константинов Кутев
4.Петър Бойков Витанов
5.Анна Николаева Славова
Обединени Патриоти – 2 депутати
1.Десислав Славов Чуколов
2.Георги Колев Колев
ДПС – 0 депутати
ВОЛЯ – 0 депутати
МИР26 София-Област 8 мандата
ГЕРБ – 3 депутати
1.Николина Панайотова Ангелкова
2.Галя Симеонова Георгиева
3.Мартин Владимиров Тинчев
БСП – 3 депутати
1.Иван Ивайлов Ченчев
2.Владимир Петров Александров
3.Радослав Любчов Стойчев
Обединени Патриоти – 1 депутат
1.Явор Божилов Нотев
ДПС – 0 депутати
ВОЛЯ – 1 депутат
1.Албена Владимирова Найденова
МИР27 Стара Загора 11 мандата
ГЕРБ – 4 депутати
1.Емил Маринов Христов
2.Борис Петков Кърчев
3.Маноил Минчев Манев
4.Радостин Радославов Танев
БСП – 4 депутати
1.Драгомир Велков Стойнев
2.Георги Янчев Гьоков
3.Спас Янев Панчев
4.Иван Кръстев Кръстев
Обединени Патриоти – 1 депутат
1.Маргарита Николаева Николова
ДПС – 1 депутат
1.Халил Реджепов Летифов
ВОЛЯ – 1 депутат
1.Кръстина Николова Таскова
МИР28 Търговище 4 мандата
ГЕРБ – 1 депутат
1.Теменужка Петрова Петкова
БСП – 1 депутат
1.Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова
Обединени Патриоти – 0 депутати
ДПС – 2 депутати
1.Мустафа Сали Карадайъ
2.Имрен Исметова Мехмедова
ВОЛЯ – 0 депутати
МИР29 Хасково 8 мандата
ГЕРБ – 3 депутати
1.Делян Александров Добрев
2.Станислав Насков Дечев
3.Евгения Даниелова Ангелова
БСП – 3 депутати
1.Елена Николова Йончева
2.Никола Илиев Динков
3.Виолета Русева Желева
Обединени Патриоти – 1 депутат
1.Павел Димитров Шопов
ДПС – 1 депутат
1.Йордан Кирилов Цонев
ВОЛЯ – 0 депутати
МИР30 Шумен 6 мандата
ГЕРБ – 2 депутати
1.Румен Петров Генов
2.Стефан Стайнов Желев
БСП – 1 депутат
1.Иван Валентинов Иванов
Обединени Патриоти – 1 депутат
1.Емил Димитров Симеонов
ДПС – 2 депутати
1.Нигяр Сахлим Джафер
2.Хамид Бари Хамид
ВОЛЯ – 0 депутати
МИР31 Ямбол 4 мандата
ГЕРБ – 1 депутат
1.Юлиян Михайлов Папашимов
БСП – 2 депутати
1.Кристиян Иванов Вигенин
2.Николай Димитров Пенев
Обединени Патриоти – 1 депутат
1.Волен Николов Сидеров
ДПС – 0 депутати
ВОЛЯ – 0 депутати