Към 18.00 часа: Кои ще са депутатите в 44-ия парламент, Дупница е с двама депутати Ивайло Константинов и Иван Ибришимов

Ивайло Константинов и кмета на Сапарева баня Калин Гелев, който даде най- силно рамо в битката за народни представители в Кюстендилско , 55 % от общината е синя.

Могат да се правят по-ясни сметки за това кои ще са новите народни представители. ВЯРА, съвместно с Българската асоциация по изборни системи, ви представя състава на 44-тото Народно събрание.

В списъка не е отчетен преференциалният вот, който ще доведе до размествания. Данните за преференциите ще бъдат обобщени до сряда. Част от кандидатите влизат в повече от един район. Те трябва да подадат декларация от кой район си избират да влязат и така ще освободят място за следващия в листата. МИР1 Благоевград 11 мандата ГЕРБ – 5 депутати 1. Цветан Генчев Цветанов

2. Даниела Владимирова Савеклиева

3. Александър Иванов Мацурев

4. Бисер Николов Михайлов

5. Александър Димитров Манолев (6. Георги Запрев Динев) БСП – 3 депутати 1. Тома Томов

2. Николай Кръстев Бошкилов

3. Богдан Емилов Боцев Обединени Патриоти – 1 депутат 1. Атанас Славчев Стоянов ДПС – 1 депутат 1. Делян Славчев Пеевски (2. Елхан Мехмедов Кълков) ВОЛЯ – 1 депутат 1 Теменуга Пенчева Върбанова МИР2 Бургас – 14 мандата ГЕРБ 6 – депутати 1. Ивелина Веселинова Василева

2.Диана Димова Саватева

3. Димитър Бойчев Петров

4. Диана Иванова Йорданова

5. Жечо Дончев Станков

6. Семир Хусеин Абу Мелих БСП – 4 депутати 1 Петър Георгиев Кънев

2 Николай Асенов Тишев

3 Тодор Байчев Байчев

4 Михаил Николаев Вълов Обединени Патриоти – 2 депутати 1 Валери Симеонов Симеонов

2 Христиан Радев Митев (3. Йордан Апостолов Апостолов) ДПС – 1 депутат 1. Камен Костов Костадинов ВОЛЯ – 1 депутат 1 Гергана Желязкова Стефанова МИР3 Варна 15 мандата ГЕРБ – 6 депутати 1. Лиляна Павлова Николова

2. Таня Тодорова Петрова

3. Павел Алексеев Христов

4. Красен Кирилов Кралев

5. Стоян Христов Пасев

6. Нели Рускова Петрова БСП 4 – депутати 1 Стефан Ламбов Данаилов

2 Анелия Димитрова Клисарова

3 Георги Димитров Андреев

4 Александър Димитров Паунов ( 5 Десислав Петров Тасков) Обединени Патриоти – 2 депутати 1. Валентин Кирилов Касабов

2. Николай Веселинов Александров ДПС – 1 депутат 1 Ерджан Себайтин Ебатин ВОЛЯ – 2 депутати 1 Веселин Найденов Марешки

2 Андон Димов Дончев ( 3 Дилбер Ахмедова Вейсалова) МИР4 Велико Търново 8 мандата ГЕРБ – 3 депутати 1. Цветан Генчев Цветанов

2. Любомира Симеонова Попова

3. Николен Веселинов Стойнов БСП – 3 депутати 1. Весела Николаева Лечева

2. Валентин Георгиев Ламбев

3. Мариана Радева Бояджиева Обединени Патриоти – 1 депутат 1. Милен Василев Михов ДПС – 1 депутат 1 Камен Костов Костадинов ВОЛЯ – няма мандати МИР5 Видин 4 мандата ГЕРБ – 1 депутат 1. Владимир Цветанов Тошев БСП – 2 депутати 1 Филип Стефанов Попов

2 Цветан Борисов Топчиев Обединени Патриоти – няма депутати ДПС – 1 депутат 1. Станислав Димитров Анастасов ВОЛЯ – няма мандати МИР6 Враца 6 мандата ГЕРБ – 2 депутати 1. Петя Цветанова Аврамова

2. Красен Георгиев Кръстев БСП – 2 депутати 1. Иван Киров Генов

2. Николай Георгиев Иванов Обединени Патриоти – 1 депутат 1. Красимир Илиев Богданов ДПС – 1 депутат 1. Петър Пандушев Чобанов ВОЛЯ – няма депутати МИР7 Габрово 4 мандата ГЕРБ – 2 депутати 1.Томислав Пейков Дончев

2.Николай Цветанов Сираков БСП – 1 депутат 1. Кирил Николаев Добрев Обединени Патриоти – няма депутати ДПС – 1 депутат 1. Четин Хюсеин Казак ВОЛЯ – няма мандати МИР8 Добрич 6 мандата ГЕРБ – 2 депутати 1. Пламен Иванов Манушев

2. Живко Иванов Мартинов БСП – 2 депутати 1. Красимир Христов Янков

2. Николай Филипов Колев Обединени Патриоти – 1 депутат 1 Йордан Илиев Йорданов ДПС – 1 депутат 1. Хасан Ахмед Адемов ВОЛЯ – няма мандати МИР9 Кърджали 5 мандата ГЕРБ – 1 депутат 1. Цвета Вълчева Караянчева БСП – 1 депутат 1. Александър Тихомиров Симов Обединени Патриоти – без мандати ДПС – 3 депутати 1.Мустафа Сали Карадайъ

2.Хасан Азис Исмаил

3.Адлен Шукри Шевкед ВОЛЯ – без мандати МИР10 Кюстендил 4 мандата ГЕРБ – 2 депутати 1. Кирил Боянов Калфин

2. Ивайло Любенов Константинов

Иван Ибришимов