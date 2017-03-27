Към 18.00 часа: Кои ще са депутатите в 44-ия парламент, Дупница е с двама депутати Ивайло Константинов и Иван Ибришимов

2017/март/27 | Filed under: Банско,Благоевград,Бобов дол,България,Гоце Делчев,Долна баня,Дупница,Ихтиман,Кочериново,Кюстендил,Перник,Петрич,Радомир,Разлог,Рила,Самоков,Сандански,Сапарева баня | Posted by:

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Ивайло Константинов и кмета на Сапарева баня Калин Гелев, който даде най- силно рамо в битката за народни представители в Кюстендилско , 55 % от общината е синя.

 Могат да се правят по-ясни сметки за това кои ще са новите народни представители. ВЯРА, съвместно с Българската асоциация по изборни системи, ви представя състава на 44-тото Народно събрание.

В списъка не е отчетен преференциалният вот, който ще доведе до размествания. Данните за преференциите ще бъдат обобщени до сряда. 

Част от кандидатите влизат в повече от един район. Те трябва да подадат декларация от кой район си избират да влязат и така ще освободят място за следващия в листата.

МИР1 Благоевград 11 мандата56-01-02-708_n

ГЕРБ – 5 депутати 

1. Цветан Генчев Цветанов
2. Даниела Владимирова Савеклиева
3. Александър Иванов Мацурев
4. Бисер Николов Михайлов
5. Александър Димитров Манолев

(6. Георги Запрев Динев)

БСП –  3 депутати 

1. Тома Томов
2. Николай Кръстев Бошкилов
3. Богдан Емилов Боцев

Обединени Патриоти – 1 депутат

1. Атанас Славчев Стоянов

ДПС – 1 депутат 

1. Делян Славчев Пеевски

(2. Елхан Мехмедов Кълков)

ВОЛЯ – 1 депутат

1 Теменуга Пенчева Върбанова

МИР2 Бургас – 14 мандата

ГЕРБ 6 – депутати

1. Ивелина Веселинова Василева
2.Диана Димова Саватева
3. Димитър Бойчев Петров
4. Диана Иванова Йорданова
5. Жечо Дончев Станков
6. Семир Хусеин Абу Мелих

БСП – 4 депутати

1 Петър Георгиев Кънев
2 Николай Асенов Тишев
3 Тодор Байчев Байчев
4 Михаил Николаев Вълов

Обединени Патриоти – 2 депутати 

1 Валери Симеонов Симеонов
2 Христиан Радев Митев

(3. Йордан Апостолов Апостолов)

ДПС – 1 депутат

1. Камен Костов Костадинов

ВОЛЯ – 1 депутат 

1 Гергана Желязкова Стефанова

МИР3 Варна 15 мандата 

ГЕРБ – 6 депутати

1. Лиляна Павлова Николова
2. Таня Тодорова Петрова
3. Павел Алексеев Христов
4. Красен Кирилов Кралев
5. Стоян Христов Пасев
6. Нели Рускова Петрова

БСП 4 – депутати

1 Стефан Ламбов Данаилов
2 Анелия Димитрова Клисарова
3 Георги Димитров Андреев
4 Александър Димитров Паунов

( 5 Десислав Петров Тасков)

Обединени Патриоти – 2 депутати

1. Валентин Кирилов Касабов
2. Николай Веселинов Александров

ДПС  – 1 депутат

1 Ерджан Себайтин Ебатин

ВОЛЯ – 2 депутати

1 Веселин Найденов Марешки
2 Андон Димов Дончев

( 3 Дилбер Ахмедова Вейсалова)

МИР4 Велико Търново 8 мандата

ГЕРБ – 3 депутати

1. Цветан Генчев Цветанов
2. Любомира Симеонова Попова
3. Николен Веселинов Стойнов

БСП – 3 депутати

1. Весела Николаева Лечева
2. Валентин Георгиев Ламбев
3. Мариана Радева Бояджиева

Обединени Патриоти – 1 депутат

1. Милен Василев Михов

ДПС – 1 депутат

1 Камен Костов Костадинов

ВОЛЯ – няма мандати

МИР5 Видин 4 мандата

ГЕРБ – 1 депутат

1. Владимир Цветанов Тошев

БСП – 2 депутати

1 Филип Стефанов Попов
2 Цветан Борисов Топчиев

Обединени Патриоти – няма депутати

ДПС – 1 депутат

1. Станислав Димитров Анастасов

ВОЛЯ – няма мандати

МИР6 Враца 6 мандата

ГЕРБ – 2 депутати

1. Петя Цветанова Аврамова
2. Красен Георгиев Кръстев

БСП – 2 депутати

1. Иван Киров Генов
2. Николай Георгиев Иванов

Обединени Патриоти – 1 депутат

1. Красимир Илиев Богданов

ДПС – 1 депутат

1. Петър Пандушев Чобанов

ВОЛЯ – няма депутати

МИР7 Габрово 4 мандата

ГЕРБ – 2 депутати

1.Томислав Пейков Дончев
2.Николай Цветанов Сираков

БСП – 1 депутат

1. Кирил Николаев Добрев

Обединени Патриоти – няма депутати

ДПС –  1 депутат

1. Четин Хюсеин Казак

ВОЛЯ – няма мандати

МИР8 Добрич 6 мандата

ГЕРБ – 2 депутати

1. Пламен Иванов Манушев
2. Живко Иванов Мартинов

БСП – 2 депутати

1. Красимир Христов Янков
2. Николай Филипов Колев

Обединени Патриоти – 1 депутат

1 Йордан Илиев Йорданов

ДПС – 1 депутат

1. Хасан Ахмед Адемов

ВОЛЯ – няма мандати

МИР9 Кърджали 5 мандата

ГЕРБ – 1 депутат

1. Цвета Вълчева Караянчева

БСП – 1 депутат

1. Александър Тихомиров Симов

Обединени Патриоти – без мандати

ДПС – 3 депутати

1.Мустафа Сали Карадайъ
2.Хасан Азис Исмаил
3.Адлен Шукри Шевкед

ВОЛЯ – без мандати

МИР10 Кюстендил 4 мандата

ГЕРБ – 2 депутати

1. Кирил Боянов Калфин
2. Ивайло Любенов Константинов04-24-03 ибришимов orig

Иван Ибришимов

БСП – 2 депутати

1. Валери Мирчев Жаблянов
2. Иван Тодоров Ибришимов

Обединени Патриоти 0

ДПС 0 

ВОЛЯ 0

МИР11 Ловеч 5 мандата

ГЕРБ – 2 депутати

1 Николай Нанков Нанков
2 Иван Николов Миховски

БСП – 2 депутати

Милко Недялков Недялков
Валентина Александрова Найденова

Обединени Патриоти – 1 депутат

1 Петър Николаев Николов

ДПС – 0 

ВОЛЯ 0

МИР12 Монтана 5 мандата

ГЕРБ – 2 депутати

1. Дилян Станимиров Димитров
2. Ирена Методиева Димова

БСП – 2 депутати

1. Атанас Петров Костадинов
2. Илиян Ангелов Тимчев

Обединени Патриоти – 1 депутат

1. Адриан Христов Асенов

ДПС – 0 

ВОЛЯ – 0

МИР13 Пазарджик 9 мандата

ГЕРБ – 3 депутати

1. Екатерина Спасова Гечева-Захариева
2. Димитър Иванов Гечев
3. Десислава Йорданова Костадинова-Гушева

БСП – 3 депутати

1. Славчо Георгиев Велков
2. Йордан Стоянов Младенов
3. Гурко Георгиев Митев

Обединени Патриоти – 1 депутат

1. Станислав Тодоров Станилов

ДПС – 1 депутат

1. Делян Славчев Пеевски

ВОЛЯ – 1 депутат 

1 Мариела Петрова Ненова

МИР14 Перник 4 мандата

ГЕРБ – 2 депутати

1. Красимир Любомиров Велчев
2. Ирена Любенова Соколова

БСП – 1 депутат

1. Станислав Иванов Владимиров

Обединени Патриоти – 1 депутат

1. Георги Василев Манев

ДПС 0 

ВОЛЯ 0 

МИР15 Плевен 9 мандата

ГЕРБ – 3 депутати

1. Ивайло Ангелов Московски
2. Цецка Цачева Данговска
3. Пламен Тачев Петров

БСП – 4 депутати

1. Васил Миланов Антонов
2. Свилен Маринов Атанасов
3. Валентин Петров Буров
4. Стефан Иванов Бурджев

Обединени Патриоти – 1 депутат

1. Красимир Дончев Каракачанов

ДПС 1 депутат

1. Велислава Иванова Кръстева

ВОЛЯ – 0

МИР16 Пловдив-Град 11 мандата

ГЕРБ – 5 депутати

1 Бойко Методиев Борисов
2 Менда Кирилова Стоянова
3 Вежди Летиф Рашидов
4 Атанас Иванов Ташков
5 Димитър Николов Лазаров

( 6 Александър Милков Държиков)

БСП – 4 депутати

1 Иво Ангелов Христов
2 Георги Йорданов Йорданов
3 Теодора Атанасова Халачева
4 Донка Иванова Александрова-Бубняк

Обединени Патриоти – 1 депутати

1 Славчо Стоев Атанасов

ДПС – 0 депутати

ВОЛЯ – 1 депутат

1 НИНА ПЕЙЧЕВА МИТКОВА

МИР17 Пловдив-Област 11 мандата

ГЕРБ – 4 депутати

1.Константин Веселинов Попов
2.Христо Грудев Грудев
3.Данка Евстатиева Зидарова – Люртова
4.Младен Николов Шишков

БСП – 4 депутати

1.Георги Ченков Търновалийски
2.Манол Трифонов Генов
3.Галин Неделчев Дурев
4.Атанас Димитров Телчаров

Обединени Патриоти 1 депутат

1.Борис Янков Ячев

ДПС – 1 депутат

1.ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ

ВОЛЯ 1 депутат

1.Елена Стефанова Аксиева

МИР18 Разград 4 мандата

ГЕРБ 1 депутат

1. Десислава Вълчева Атанасова

БСП – 1 депутат

1. Денчо Стоянов Бояджиев

Обединени Патриоти – 0 депутати

ДПС 2 депутати

1. Ахмед Реджебов Ахмедов
2. Ихсан Халил Хаккъ

ВОЛЯ – 0 депутати

МИР19 Русе 8 мандата

ГЕРБ – 3 депутати

1.Пламен Дулчев Нунев
2.Светлана Ангелова Найденова
3.Андриан Иванов Райков

БСП – 2 депутати

1.Крум Костадинов Зарков
2.Добрин Ненов Данев

Обединени Патриоти – 1 депутат

1.Искрен Василев Веселинов

ДПС – 1 депутат

1.Бюрхан Илиязов Абазов

ВОЛЯ – 1 депутат

1.Каприел Харутюнов Папазян

МИР20 Силистра 4 мандата

ГЕРБ – 1 депутат

1. Владислав Иванов Горанов

БСП – 1 депутат

1 Стоян Михайлов Мирчев

Обединени Патриоти – 0

ДПС – 2 депутати

1 Рамадан Байрам Аталай
2 Невин Халил Хасан

ВОЛЯ – 0 депутати

МИР21 Сливен 6 мандата

ГЕРБ – 3 депутати

1. ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА
2. ВАСИСЛАВ ПЕТРОНИЕВ ПЕТРОВ
3. ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА

БСП – 2 депутати

1. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
2. ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ

Обединени Патриоти – 1 депутат

1 ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ

ДПС – 0 депутати

ВОЛЯ – 0 депутати

МИР22 Смолян 4 мандата

ГЕРБ – 2 депутати

1.Даниела Анастасова Дариткова-Проданова
2.Недялко Живков Славов

БСП – 1 депутат

1.Дора Илиева Янкова

Обединени Патриоти – 0 депутати

ДПС – 1 депутат

1.Хайри Реджебов Садъков

ВОЛЯ – 0 депутати

МИР23 София 16 мандата

ГЕРБ – 7 депутати

1 Томислав Пейков Дончев
2 Димитър Борисов Главчев
3 Александър Руменов Ненков
4 Милена Цветанова Дамянова
5 Данаил Димитров Кирилов
6 Теодора Радкова Георгиева
7 Валентин Алексиев Николов

БСП – 6 депутати

1 Жельо Иванов Бойчев
2 Христо Танчев Проданов
3 Георги Георгиев Михайлов
4 Румен Василев Гечев
5 Ирена Тодорова Анастасова
6 Румен Николов Георгиев

Обединени Патриоти – 2 депутат

1 Валери Симеонов Симеонов
2 Миглена Дойкова Александрова

ДПС – 0 депутати

ВОЛЯ – 1 депутат

1 Албена Владимирова Найденова

МИР24 София 12 мандата

ГЕРБ – 6 депутати

1.Владислав Иванов Горанов
2.Георги Евдокиев Марков
3.Джема Маринова Грозданова
4.Тома Любомиров Биков
5.Валентин Иванов Радев
6.Евгения Бисерова Алексиева

БСП – 4 депутати

1.Стефан Ламбов Данаилов
2.Георги Страхилов Свиленски
3.Димитър Иванов Данчев
4.Нона Кръстева Йотова

Обединени Патриоти – 1 депутат

1.Юлиан Кръстев Ангелов

ДПС – 0 депутати

ВОЛЯ – 1 депутат

1.Пламен Трифонов Христов

МИР25 София 14 мандата

ГЕРБ – 7 депутати

1.Бойко Методиев Борисов
2.Теменужка Петрова Петкова
3.Станислав Стоянов Иванов
4.Лъчезар Богомилов Иванов
5.Антон Динев Тодоров
6.Снежана Георгиева Дукова
7. Румяна Генчева Бъчварова

БСП – 5 депутати

1.Корнелия Петрова Нинова
2.Михаил Ивайлов Христов
3.Антон Константинов Кутев
4.Петър Бойков Витанов
5.Анна Николаева Славова

Обединени Патриоти – 2 депутати

1.Десислав Славов Чуколов
2.Георги Колев Колев

ДПС – 0 депутати

ВОЛЯ – 0 депутати

МИР26 София-Област 8 мандата

ГЕРБ – 3 депутати

1.Николина Панайотова Ангелкова
2.Галя Симеонова Георгиева
3.Мартин Владимиров Тинчев

БСП – 3 депутати

1.Иван Ивайлов Ченчев
2.Владимир Петров Александров
3.Радослав Любчов Стойчев

Обединени Патриоти – 1 депутат

1.Явор Божилов Нотев

ДПС – 0 депутати

ВОЛЯ – 1 депутат

1.Албена Владимирова Найденова

МИР27 Стара Загора 11 мандата

ГЕРБ – 4 депутати

1.Емил Маринов Христов
2.Борис Петков Кърчев
3.Маноил Минчев Манев
4.Радостин Радославов Танев

БСП – 4 депутати

1.Драгомир Велков Стойнев
2.Георги Янчев Гьоков
3.Спас Янев Панчев
4.Иван Кръстев Кръстев

Обединени Патриоти – 1 депутат

1.Маргарита Николаева Николова

ДПС – 1 депутат

1.Халил Реджепов Летифов

ВОЛЯ – 1 депутат

1.Кръстина Николова Таскова

МИР28 Търговище 4 мандата

ГЕРБ – 1 депутат

1.Теменужка Петрова Петкова

БСП – 1 депутат

1.Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова

Обединени Патриоти – 0 депутати

ДПС – 2 депутати

1.Мустафа Сали Карадайъ
2.Имрен Исметова Мехмедова

ВОЛЯ – 0 депутати

МИР29 Хасково 8 мандата

ГЕРБ – 3 депутати

1.Делян Александров Добрев
2.Станислав Насков Дечев
3.Евгения Даниелова Ангелова

БСП – 3 депутати

1.Елена Николова Йончева
2.Никола Илиев Динков
3.Виолета Русева Желева

Обединени Патриоти – 1 депутат

1.Павел Димитров Шопов

ДПС – 1 депутат

1.Йордан Кирилов Цонев

ВОЛЯ – 0 депутати

МИР30 Шумен 6 мандата

ГЕРБ – 2 депутати

1.Румен Петров Генов
2.Стефан Стайнов Желев

БСП – 1 депутат

1.Иван Валентинов Иванов

Обединени Патриоти – 1 депутат

1.Емил Димитров Симеонов

ДПС – 2 депутати

1.Нигяр Сахлим Джафер
2.Хамид Бари Хамид

ВОЛЯ – 0 депутати

МИР31 Ямбол 4 мандата

ГЕРБ – 1 депутат

1.Юлиян Михайлов Папашимов

БСП – 2 депутати

1.Кристиян Иванов Вигенин
2.Николай Димитров Пенев

Обединени Патриоти – 1 депутат

1.Волен Николов Сидеров

ДПС – 0 депутати

ВОЛЯ – 0 депутати

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