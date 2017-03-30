Лют бой между шофьори за отнето предимство, единият от тях е с комоцио

Трима мъже се скараха, а после и сбиха заради отнето предимство на пътя в Благоевград. Около 16,10 часа в сряда във Второ РУ-Благоевград е получен сигнал за физическа саморазправа между трима мъже в района на кръстовище, образувано от ул. „Ал.Стамболийски“, ул. „Дж. Баучер“ и ул. „14-и полк“.

Пристигналите на място полицейски служители установили, че между 29-годишен водач на лек автомобил „Дачия“ и 50-годишен водач на лек автомобил „Мазда“ и пътуващ в него 59-годишен мъж и тримата от Благоевград е възникнал скандал относно отнемане на предимство. Пострадал с фрактура на лицева кост и комоцио е 59-годишният мъж, който е настанен за лечение в частна болница.

По случая е образувано досъдебно производство.

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