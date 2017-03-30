Мъртво пиян и дрогиран шофьор спипаха в Кюстендил

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Кюстендилски полицаи спипаха мъртво пиян водач, който освен алкохол употребил и наркотици.
33-годишният В.Е. от Кюстендил е управлявал лек автомобил „Фолксваген“ в абсолютно неадекватно състояние.
След направените му тестове с техническо средство униформените установили, че той е седнал зад волана с наличие на 2,06 промила алкохол в издишания въздух и след употреба на дрога.
По случая е започнато досъдебно производство в РУ-Кюстендил.
Подробности в печатното издание.