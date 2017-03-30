Мъртво пиян и дрогиран шофьор спипаха в Кюстендил

2017/март/30 | Filed under: Кюстендил | Posted by:

дрегер

Кюстендилски полицаи спипаха мъртво пиян водач, който освен алкохол употребил и наркотици.

33-годишният В.Е. от Кюстендил е управлявал лек автомобил „Фолксваген“ в абсолютно неадекватно състояние.

След направените му тестове с техническо средство униформените установили, че той е седнал зад волана с наличие на 2,06 промила алкохол в издишания въздух и след употреба на дрога.

По случая е започнато досъдебно производство в РУ-Кюстендил.

Подробности в печатното издание.

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