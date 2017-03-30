ЦИК потвърди мандатите за Благоевград и Кюстендил

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ЦИК потвърди разпределението на депутатските мандати за Благоевградска и Кюстендилска област.
Благоевград:
ПП ГЕРБ – 5
Александър Манолев
Стефан Апостолов
Георги Динев
Даниела Савеклиева
Александър Мацурев
БСП за България – 3
Тома Томов
Николай Бошкилов
Богдан Боцев
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС – 2
Елхан Кълков
Сабрие Сапунджиева
ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО – 1
Атанас Стоянов
Забележка: Подредбата остава такава, ако водачът на ДПС Д. Пеевски влезе от Пазарджишка област, а Цв. Цветанов от ГЕРБ стане депутат от Велико Търново.
Кюстендил
ПП ГЕРБ – 2
Кирил Калфин
Ивайло Константинов
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ – 2
Валери Жаблянов
Иван Ибришимов