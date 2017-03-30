ЦИК потвърди мандатите за Благоевград и Кюстендил

ЦИК потвърди разпределението на депутатските мандати за Благоевградска и Кюстендилска област.

Благоевград:

ПП ГЕРБ – 5

Александър Манолев

Стефан Апостолов

Георги Динев

Даниела Савеклиева

Александър Мацурев

БСП за България – 3

Тома Томов

Николай Бошкилов

Богдан Боцев

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – ДПС – 2

Елхан Кълков

Сабрие Сапунджиева

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО – 1

Атанас Стоянов

Забележка: Подредбата остава такава, ако водачът на ДПС Д. Пеевски влезе от Пазарджишка област, а Цв. Цветанов от ГЕРБ стане депутат от Велико Търново.

Кюстендил

ПП ГЕРБ – 2

Кирил Калфин

Ивайло Константинов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ – 2

Валери Жаблянов

Иван Ибришимов