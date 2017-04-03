Писмо от президента Румен Радев разплака общественика Страхил Влахов от Дупница

Възрастният човек и йеромонах Павел получиха благодарности за дарена от тях икона на Богородица с младенеца

Общественикът Страхил Влахов от Дупница, който отнесе дарение на Румен Радев – икона от Рилския манастир, се разплака от вълнение, след като получи благодарствено писмо от президента. Влахов се похвали с ценното писмо на приятеля си – хирурга д-р Славейко Поромински, като му даде да го прочете на площад „Свобода” в центъра на Дупница. Благодарственото писмо за Страхил Влахов и йеромонах Павел от Рилската света обитал е за иконата на Богородица с младенеца.

„С пожелание към Вас, г-н Влахов и йеромонах Павел, Ви пожелавам здраве и благополучни дни, за да съхранявате още дълго и споделяте своя висок дух и жизнелюбие!”, пише президентът.

Страхил Влахов бе изключително развълнуван от оказаното внимание и уважение от президента и сподели, че никой от големите управници досега не го е уважил по такъв достоен начин. Влахов си носи писмото в левия джоб на палтото, до сърцето, и е много щастлив от оказаното внимание.