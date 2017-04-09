Експерт разкри ще ядем ли по-скъп козунак на Великден

Тази година не се очакват нови цени на хляба. Това прогнозира председателят на Регионалния съюз на хлебопроизводителите във Варна Иво Бонев, цитиран от БНР. Той каза, че преди Великден се запазват и цените на козунаците: „В момента нямаме основание за покачване или понижаване на цените. Цените на суровините са почти еднакви с миналогодишните, обикновеният козунак е около 2.20-2.70 лева за 400 грама, козунакът с пълнеж е около 3.50-4.00 лева и козунакът с чисто краве масло със стафиди и бадеми, цената е около 5.00-5.50“, посочи Бонев.