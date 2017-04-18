Мъжкият отбор на ФК „Калабак” Самуилово победи македонския „Граничар” с 10:3

2017/април/18 | Filed under: Спорт | Posted by:

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За 13-и пореден път продължи традицията в село Самуилово община Петрич да доставят настроение и удоволствие за жителите на Подгорието по случай Великденските празници. Детският  отбор на „Подгорец” (Коларово), воден от известния футболист Георги Киров, победи връстниците си от „Калабак” (Самуилово) с 3:2. Изключително голям интерес предизвика за зрителите международният мач между мъжките отбори на „Калабак” (Самуилово) и македонския „Граничар” от село Ново Конарево. Надмощието на местните  футболисти бе тотално и те спечелиха с 10:3. Веднага след това вратарят на „Пирин” (Благоевград) Красимир Костов и местният бизнесмен Нанчо Илиев отрупаха масите  на младите футболисти с пици, сокове и други лакомства. Кметът на Самуилово Кирил Стоянов даде банкет на около 100 души в местно заведение.

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