Мъжкият отбор на ФК „Калабак” Самуилово победи македонския „Граничар” с 10:3

За 13-и пореден път продължи традицията в село Самуилово община Петрич да доставят настроение и удоволствие за жителите на Подгорието по случай Великденските празници. Детският отбор на „Подгорец” (Коларово), воден от известния футболист Георги Киров, победи връстниците си от „Калабак” (Самуилово) с 3:2. Изключително голям интерес предизвика за зрителите международният мач между мъжките отбори на „Калабак” (Самуилово) и македонския „Граничар” от село Ново Конарево. Надмощието на местните футболисти бе тотално и те спечелиха с 10:3. Веднага след това вратарят на „Пирин” (Благоевград) Красимир Костов и местният бизнесмен Нанчо Илиев отрупаха масите на младите футболисти с пици, сокове и други лакомства. Кметът на Самуилово Кирил Стоянов даде банкет на около 100 души в местно заведение.