Депутатът от Симитли Стефан Апостолов блесна с убийствен стайлинг в парламента, сменя марковия костюм с реферски екип

Народният избраник от ГЕРБ в Пиринско – кметският син Стефан Апостолов, блесна в първия си работен ден в парламента като изключително елегантен мъж. Депутатът се появи в убийствен стайлинг, а обувките на доскорошния футболен съдия се превърнаха в истински хит. Както „Вяра” писа, синът на кмета на Симитли Апостол Апостолов влезе в Народното събрание след рекордни преференции. Младият депутат обаче трябва да сменя марковия костюм с реферска екипировка, тъй като той не се отказа от съдийството и редовно свири едни от най-напечените дерби срещи в родното първенство.

Снимка: Стефан Апостолов