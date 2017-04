Оцелелият при катастрофа днес на Предел скочи от 6-ия етаж на болницата в Разлог и загина

Posted by: Viaranews

Filed under: Банско

27-годишният мъж, оцелял при зрелищната катастрофа край Симитли днес, е скочил от 6-ия етаж от болницата в Разлог, където бе приет след инцидента с фрактури на ръка и крак и комоцио. Мъжът се е хвърлил от сградата на болничното заведение към 17.30 ч. По спешност е транспортиран за МБАЛ Благоевград, но за съжаление по пътя е починал. Той е взет от Разложката болница с тежки травми, включително черепно-мозъчна. Тъй като на местопроизшествието при катастрофата няма никакъв спирачен път се предполага, че още тогава младият мъж се е опитал да се самоубие, блъскайки се в паметната плоча на загиналия тук при катастрофа през 2002 г. гард на НСО. При удара след плочата, лекият автомобил „Опел“ изкъртва от земята камък с размери метър на метър, прави лупинг и пълно салто и пада отново на гумите като пречупва дърво, който омекотява удара. Пострадалият излиза през багажника, колата започва да пуши, което налага да пристигне пожарна и да я облее с пяна. Близките на загиналия са уведомени за трагичния край на мъжа. /БГНЕС

http://pirinsko.com/oceleliqt-pri-katastrofa-dnes-na-predel-skochi-ot-6-iq-etaj-na-bolnicata-v-razlog-i-zagina-31941.html