Заради планов ремонт прекъсват водоподаването в жк „Запад“ от бл. 29 до бл. 38 в Благоевград на 10 май от 8 до 17 часа

- Начало
- Регион
- Общество
- Оживление
- Спорт
- Звезди
- Здраве
- Новини
- Бизнес
- Любопитно
|
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД – БЛАГОЕВГРАД
2700 Благоевград, ул. “Антон Чехов” №3; тел. 073 884170; факс 073 884178; е-mail: [email protected]
“ВиК” ЕООД – Благоевград уведомява своите абонати, че на 10.05.2017 г. (сряда) поради извършване на планиран ремонт на водопроводната мрежа ще бъде преустановено водоснабдяването в жк „Запад“ от бл. 29 до бл. 38 от 08,00 часа до 17,00 часа.
Моля да се запасите с необходимите количества вода за битови нужди.
Извиняваме се за причиненото неудобство.
ОТ РЪКОВОДСТВОТО на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр.Благоевград