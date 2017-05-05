Заради планов ремонт прекъсват водоподаването в жк „Запад“ от бл. 29 до бл. 38 в Благоевград на 10 май от 8 до 17 часа

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД – БЛАГОЕВГРАД 2700 Благоевград, ул. “Антон Чехов” №3; тел. 073 884170; факс 073 884178; е-mail: [email protected]

“ВиК” ЕООД – Благоевград уведомява своите абонати, че на 10.05 .201 7 г. (сряда) поради извършване на планиран ремонт на водопроводната мрежа ще бъде преустановено водоснабдяването в жк „Запад“ от бл. 29 до бл. 38 от 08,00 часа до 17,00 часа.

Моля да се запасите с необходимите количества вода за битови нужди.

Извиняваме се за причиненото неудобство.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр.Благоевград