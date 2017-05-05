Заради планов ремонт прекъсват водоподаването в жк „Запад“ от бл. 29 до бл. 38 в Благоевград на 10 май от 8 до 17 часа

2017/май/05 | Filed under: Благоевград | Posted by:

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И  КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД – БЛАГОЕВГРАД

2700 Благоевград, ул. “Антон Чехов” №3; тел. 073 884170; факс 073 884178; е-mail: [email protected]

84902-vik-blagoevgrad

 

 

 

“ВиК” ЕООД – Благоевград уведомява своите абонати, че на 10.05.2017 г. (сряда) поради извършване на планиран ремонт на водопроводната мрежа ще бъде преустановено водоснабдяването в жк „Запад“ от бл. 29 до бл. 38 от 08,00 часа до 17,00 часа.

 

Моля да се запасите с необходимите количества вода за битови нужди.

Извиняваме се за причиненото неудобство.

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр.Благоевград

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