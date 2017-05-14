Черна вест! Стоматологът д-р Янко Бундов от Благоевград издъхна внезапно в Хърсово

Голяма трагедия разтърси Благоевград. Стоматологът д-р Янко Бундов, син на известните лекари д-р Славка Павлова и покойния й съпруг д-р Бундов, издъхна внезапно. Смъртта застигна зъболекаря в благоевградското село Хърсово, където той бягал от ежедневния стрес и напрегнатото ежедневие в града. Внезапно се почувствал зле и издъхнал. Д-р Славка Павлова бе дългогодишен началник на вътрешно отделение на МБАЛ-Благоевград. Д-р Янко Бундов бе изпратен от десетки колеги и близки в последния му земен път.