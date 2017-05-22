Свободните работни места в Пиринско и Дупница – търсят се инженери, лекари, камериерки…

2017/май/22 | Filed under: Бизнес,Благоевград,Гоце Делчев,Дупница,Петрич | Posted by:

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  Дирекция “Бюро по труда” –  гр.  Благоевград  
 

                                               Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02

  
  А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 20 места  
  1 процесен инженер висше образование  
  1 лекар висше образование, медицина  
  1 машинен инженер висше образование  
  1 програмист,софтуерни приложения висше,средно образование  
  10 кредитни консултанти висше образование  
  1 лекар по професионални болести висше образование,опит, участие в ТЕЛК  
  1 лекар със специалност радиационна хигиена висше образование,опит, участие в ТЕЛК  
  1 лекар, ортопедия висше образование, медицина  
  1 лекар със специалност радиобиология висше образование,опит, участие в ТЕЛК  
  1 лекар трудова медицина висше образование,опит, участие в ТЕЛК  
  1 аниматор висше образование, гр. Обзор  
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –  266 места  
  10 оператори визуален контрол средно образование  
  50 оператори на шевна машина средно, основно образование  
  17 сервитьори средно образование  
  1 работник склад средно образование, основно образование, свалификация за мотокар  
  15 автобусни шофьори средно образование  
  5 миячи, превозни средства основно образование  
  10 продавач-консултанти средно образование  
  1 технически ръководител строителство средно образование  
  1 монтажник на метални изделия средно  професионално образование  
  2 работници, поправка на гуми и джанти с опит  
  3 общи работници средно образование  
  2 дърводелци, мебелисти средно образование,опит  
  1 продавач разносна търговия средно образование  
  1 бояджия на  промишлени изделия средно професионално образование  
  8 готвачи средно специално образование, опит  
  3 камериерки средно образование, опит  
  4 охранители средно образование с опит  
  5 помощник-готвачи средно образование  
  1 барман, бюфет средно образование  
  2 гладачи средно образование  
  6 работници, строителство средно образование  
  1 фризьор средно образование, опит  
  10 бармани средно образование, опит  
  6 монтажници на дограма средно образование  
  5 хигиенисти средно образование, с опит  
  13 машинни оператори, шиене на облекла схема «Ново работно място»  
  2 ръчници схема «Ново работно място»  
  4 гладачи схема «Ново работно място»  
  1 крояч схема «Ново работно място»  
  7 работници оранжерии средно образование  
  2 заварчици средно образование,опит  
  1 работник, сглобяване на детайли средно професионално образование,опит  
  2 стругари – фрезисти средно професионално образование  
  12 машинни оператори,металорежеща машина схема «Ново работно място»  
  1 сортировач – опаковач на метален амбалаж чл.36,ал.2  
  1 сладкар средно образование  
  5 координатори, дейности средно образование  
  1 общ работник чл.55а  
  11 Шивачи опит  
  2 автомеханици средно образование  
  1 автомеханик средно специално, известни познания,кат.В  
  1 разносвач на храна чл.36,ал.1  
  1 монтажник на дограма средно образование, кат.В  
  1 оптик средно техническо образование  
  4 работници,сладкарско производство средно образование  
  1 касиер в бензиностанция средно образование  
  1 продавач-консултант на бензиноколонка средно образование  
  20 манипуланти ,промишленост средно, основно образование  
  1 чистач, производствени помещения основно образование  
   

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев

 

  
  Тел. за връзка 0751/61261  
  А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –  0 места  
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И  ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 42 места  
  1 шивач мъжко/дамско облекло средно, основно образование  
  1 помощник-кухня средно образование  
  6 шивачи основно образование  
  1 помощник-готвач средно образование  
  9 сезонни работници, горско стопанство начално, основно образование  
  2 кроячи,текстил основно образование  
  2 предачи основно,средно образование  
  6 общи работници начално, основно образование  
  6 чистач хигиенисти начално,основно образование  
  1 касиер-домакин средно образование  
  2 машинни оператори, шиене на обувки начално, основно образование  
  3 шивачи на обувки начално, основно образование  
  1 работник сглобяване на детайли начално, основно образование  
  1 технически сътрудник средно образование,гръцки език  
  1 работник, производство на пана основно образование  
 
                                 Дирекция “Бюро по труда” –  гр.  Разлог
 

                                                                                               Тел. за връзка 0747/80-903
 

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места
  2 лекари, хирурзи висше образование
  2 лекари, анестезиолози висше образование
  1 мениджър продажби висше образование
  1 счетоводители висше образование
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –246 места
  43 сервитьори средно образование, англ. и руски език
  45 шивачи основно, средно образование
  14 бармани средно образование
  3 продавач-консултанти средно образование
  3 машинни оператори основно, средно образование
  3 перачи начално, основно, средно образование
  3 масажисти средно образование
  2 ковачи средно, оновно образование
  3 майстори производство на тестени изделия средно образование
  1 общ работник основно, средно образование
  26 камериери основно, средно образование
  3 касиери средно образование
  7 пълначи средно образование
  25 готвачи основно образование
  20 работници, озеленяване начално образование
  3 чистач хигиенисти начално, основно образование
  1 работник кухня основно, средно образование
  1 майстор готвач средно образование
  2 пекари основно, средно образование
  1 мияч съдове основно образование
  2 машинисти, еднокофов багер основно, средно образование
  5 работници подови облицовки и настилки средно образование
  2 шофьори самосвал средно образование
  1 работник строителство основно,средно образование
  1 мияч, превозни средства средно образование
  1 склададжия средно образование
  5 дърводелци основно, средно образование
  2 шофьори, лек автомобил основно, средно образование
  1 работник подръжка основно  образование
  16 администратори, хотел средно образование
 

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич

  
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52  
  А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 места  
  1 кинезитерапевт висше образование  
  1 счетоводител висше образование,опит  
  1 управител хотел висше туризъм, висше икономическо  
Б. СПЕЦИАЛИСТИ  СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ   122 места  
  15 шивачи на трико и конфекция средно образование  
  3 кроячи средно образование  
  10 гладачи средно, основно образование  
  5 обслужващи бензиностанция с опит  
  5 монтажници на електрически елементи средно образование  
  2 работници, подготовка на заваръчни детайли опит в металообработване  
  5 Заварчици може и за обучение  
  5 машинни оператори, дървообработване може и за обучения  
  1 оператор на металообработваща машина с цифрово управление средно-техническо образование  
  1 тапицер с опит  
  5 машинни оператори, производство на пластмасови изделия с опит  
  1 аниматор средно образование  
  3 камериерки средно образование  
  4 бармани средно образование  
  3 сервитьори средно образование  
  2 технически сътрудници средно образование, английски език  
  1 шофьор, международен превоз средно образование  
  2 продавачи на хранителни стоки с опит  
  10 работници консервено производство с опит  
  1 спедитор с опит  
  5 монтажници на кабели с опит  
  3 продавач- консултанти с опит  
  8 монтажници ел.елементи с опит  
   

 

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански

  
  Тел. за връзка 0746/ 30924  
  А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 места  
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И  ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 177 места  
  20 опаковачи основно, средно образование  
  47 шивачи средно, основно образование  
  9 готвачи1 основно,средно образование  
  14 сервитьори основно,средно образование  
  4 екструдеристи средно, основно образование  
  2 заварчици средно, основно образование, с опит  
  1 шлосер средно, основно образование, с опит  
  1 механошлосер, преработка на пластмаси средно професионално образование  
  3 камериерки средно, основно образование  
  1 барман средно образование  
  1 сладкар средно образование, с опит  
  9 зеленчукопроизводители средно,основно образование  
  4 Продавач-консултанти средно образование  
  1 формовчик, бетонни изделия средно, основно образование  
  2 механици, промишлено оборудване средно, основно образование  
  2 животновъди средно образование  
  3 майстори-хлебари средно, основно образование и опит  
  2 водачи, мотокар средно образование  
  12 общи работници основно, средно образование  
  1 обслужващ бензиностанция средно образование, комп. грамотност  
  1 резач на метал средно образование  
  2 работници в кухня основно, средно образование  
  2 гладачи основно,средно образование  
  2 кроячи основно,средно образование  
  4 шлайфисти основно,средно образование  
  1 монтажник, кабели основно, средно образование  
  10 оператори на машини за СОМ средно образование  
  2 машинни оператори, производство на пластмасови изделия средно, основно образование  
  3 шофьори на лекотоварен автомобил до 9 места средно, основно образование, кат. С и Д  
  1 помощник-готвач основно, средно образование  
  1 склададжия средно образование, гръцки език  
  1 снабдител доставчик средно образование  
  4 оператори на дървообработващи машини основно,средно образование  
  2 машинист на ПСМ средно образование  
  1 шофьор лекотоварен автомобил средно образование,кат.С  
  1 работник, поддръжка основно, средно образование  
 
 

 

Дирекция “Бюро по труда” – гр.  Кюстендил
 

                                                                     Тел. за връзка 078/55-04-84
  А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 места  
  1 инженер-конструктор висше образование, инженер конструктор  
  1 учител по математика висше педагогическо образование,математика  
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –  172 места                                                                                             
  1 продавач-консултант средно образование
  11 готвачи средно образование
  15 сервитьори средно образование
  1 машинни оператори, банциг с опит
  11 заварчици средно образование
  1 монтажници електронни елементи средно образование, опит
  9 шофьори, тежкотоварен автомобил, 12 и повече тона средно, основно образование, кат. С
  4 бояджии, сгради средно, основно образование
  4 работници, изолации средно, основно образование
  1 сладкар средно образование, с опит
  7 шивачи основно образование
  8 бармани средно образование
  1 тракторист средно образование
  4 шпакловчици средно, основно образование
  4 кофражисти средно, основно образование
  4 арматуристи средно, основно образование
  4 зидаромазачи средно, основно образование
  2 машинисти, еднокофов багер средно, основно образование, кат. С+Е
  6 общи работници основно, начално образование
  1 машинен оператор, изделия от хартия основно образование
  1 огняр средно образование, документ за огняр на парни котли с високо налягане
  4 работници,сглобяване на детайли средно, основно образование
  4 работници кухня средно, основно образование
  1  главен готвач средно образование
  2 бояджии, промишлени изделия средно, основно образование
  1 майстор плодови и зеленчукови сокове/технолог/ средно, образование,опит
  1 специалист с контролни функции, бригадир средно образование
  9 машинни оператори, шиене на облекла /на автоматизирани машини/ средно образование
  22 машинни оператори, шиене на облекла средно образование
  5 машинни оператори, преса за гладене средно образование
  1 обслужващи работници, промишлено производство средно образование
  3 машинни оператори средно образование
  4 машинни оператори, производство на мебели средно образование
  1 машинни оператори, обработка на метал средно образование
  2 настройчици, пресови металообработващи машини средно образование
  8 камериерки средно образование
  4 работници, строителство средно образование

 

Дирекция “Бюро по труда” – гр.  Дупница
  
                                                                     Тел. за връзка 0701/5-05-38 и 5-05-39
  
  А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 7 места                                                                                             
  1 Процесен инженер висше образование
  1 Инженер,електроник висше образование
  1 Архитект висше образование
  1 Оперативен счетоводител висше образование
  1 Главен счетоводител висше образование
  1 Инженер, координатор по заваряване висше образование
  1 Управител на ресторант висше, средно образование
  Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 224 места                                                                                               
  1 управител ресторант средно образование  
  6 заварчици средно образование  
  11 кредитни консултанти средно образование  
  10 шивачи средно образование  
  10 оператори, визуален контрол средно образование  
  5 организатори, производствени линии средно образование  
  40 машинни оператори, шиене на облекло средно образование  
  30 оператори на шевна машина средно образование  
  1 готвачи средно образование  
  10 шофьори на автобус средно образование  
  9 сервитьори средно образование  
  1 работник кухня средно образование  
  3 ръчници средно образование  
  1 пицар средно образование  
  4 миячи на съдове, ръчно основно, начално образование  
  13 камериерки средно образование  
  10 пазачи  НВО средно образование  
  7 аргончици средно образование  
  2 касиери на бензиностанция средно образование  
  1 шлосер средно образование  
  10 общи работници средно образование  
  2 работник,обслужващ на бензиностанция средно образование  
  11 работници сладкарско производство средно образование  
  5 пласьори на стоки средно образование  
  3 шофьори на тежкотоварен автомобил средно образование  
  8 шофьори товарен автомобил,кат.В,С,СЕ средно образование  
  2 склададжии средно образование  
  3 администратори в хотел, руски език средно образование  
  1 нощен пазач средно образование  
  3 оператори въвеждане на данни средно образование  
  1 шофьор, кат.В, владеене на италиански език средно образование  

 

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Коментар за: Свободните работни места в Пиринско и Дупница – търсят се инженери, лекари, камериерки…

  1. А защо не са написали и заплащането колко е?

    Бивш служител
    2017/май/25 at 0:04 AM
    Отговор

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