Свободните работни места в Пиринско и Дупница – търсят се инженери, лекари, камериерки…

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|Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
|
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
|А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 20 места
|1 процесен инженер
|висше образование
|1 лекар
|висше образование, медицина
|1 машинен инженер
|висше образование
|1 програмист,софтуерни приложения
|висше,средно образование
|10 кредитни консултанти
|висше образование
|1 лекар по професионални болести
|висше образование,опит, участие в ТЕЛК
|1 лекар със специалност радиационна хигиена
|висше образование,опит, участие в ТЕЛК
|1 лекар, ортопедия
|висше образование, медицина
|1 лекар със специалност радиобиология
|висше образование,опит, участие в ТЕЛК
|1 лекар трудова медицина
|висше образование,опит, участие в ТЕЛК
|1 аниматор
|висше образование, гр. Обзор
|Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 266 места
|10 оператори визуален контрол
|средно образование
|50 оператори на шевна машина
|средно, основно образование
|17 сервитьори
|средно образование
|1 работник склад
|средно образование, основно образование, свалификация за мотокар
|15 автобусни шофьори
|средно образование
|5 миячи, превозни средства
|основно образование
|10 продавач-консултанти
|средно образование
|1 технически ръководител строителство
|средно образование
|1 монтажник на метални изделия
|средно професионално образование
|2 работници, поправка на гуми и джанти
|с опит
|3 общи работници
|средно образование
|2 дърводелци, мебелисти
|средно образование,опит
|1 продавач разносна търговия
|средно образование
|1 бояджия на промишлени изделия
|средно професионално образование
|8 готвачи
|средно специално образование, опит
|3 камериерки
|средно образование, опит
|4 охранители
|средно образование с опит
|5 помощник-готвачи
|средно образование
|1 барман, бюфет
|средно образование
|2 гладачи
|средно образование
|6 работници, строителство
|средно образование
|1 фризьор
|средно образование, опит
|10 бармани
|средно образование, опит
|6 монтажници на дограма
|средно образование
|5 хигиенисти
|средно образование, с опит
|13 машинни оператори, шиене на облекла
|схема «Ново работно място»
|2 ръчници
|схема «Ново работно място»
|4 гладачи
|схема «Ново работно място»
|1 крояч
|схема «Ново работно място»
|7 работници оранжерии
|средно образование
|2 заварчици
|средно образование,опит
|1 работник, сглобяване на детайли
|средно професионално образование,опит
|2 стругари – фрезисти
|средно професионално образование
|12 машинни оператори,металорежеща машина
|схема «Ново работно място»
|1 сортировач – опаковач на метален амбалаж
|чл.36,ал.2
|1 сладкар
|средно образование
|5 координатори, дейности
|средно образование
|1 общ работник
|чл.55а
|11 Шивачи
|опит
|2 автомеханици
|средно образование
|1 автомеханик
|средно специално, известни познания,кат.В
|1 разносвач на храна
|чл.36,ал.1
|1 монтажник на дограма
|средно образование, кат.В
|1 оптик
|средно техническо образование
|4 работници,сладкарско производство
|средно образование
|1 касиер в бензиностанция
|средно образование
|1 продавач-консултант на бензиноколонка
|средно образование
|20 манипуланти ,промишленост
|средно, основно образование
|1 чистач, производствени помещения
|основно образование
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Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
|Тел. за връзка 0751/61261
|А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 места
|Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 42 места
|1 шивач мъжко/дамско облекло
|средно, основно образование
|1 помощник-кухня
|средно образование
|6 шивачи
|основно образование
|1 помощник-готвач
|средно образование
|9 сезонни работници, горско стопанство
|начално, основно образование
|2 кроячи,текстил
|основно образование
|2 предачи
|основно,средно образование
|6 общи работници
|начално, основно образование
|6 чистач хигиенисти
|начално,основно образование
|1 касиер-домакин
|средно образование
|2 машинни оператори, шиене на обувки
|начално, основно образование
|3 шивачи на обувки
|начално, основно образование
|1 работник сглобяване на детайли
|начално, основно образование
|1 технически сътрудник
|средно образование,гръцки език
|1 работник, производство на пана
|основно образование
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Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
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Тел. за връзка 0747/80-903
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А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места
|2 лекари, хирурзи
|висше образование
|2 лекари, анестезиолози
|висше образование
|1 мениджър продажби
|висше образование
|1 счетоводители
|висше образование
|Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –246 места
|43 сервитьори
|средно образование, англ. и руски език
|45 шивачи
|основно, средно образование
|14 бармани
|средно образование
|3 продавач-консултанти
|средно образование
|3 машинни оператори
|основно, средно образование
|3 перачи
|начално, основно, средно образование
|3 масажисти
|средно образование
|2 ковачи
|средно, оновно образование
|3 майстори производство на тестени изделия
|средно образование
|1 общ работник
|основно, средно образование
|26 камериери
|основно, средно образование
|3 касиери
|средно образование
|7 пълначи
|средно образование
|25 готвачи
|основно образование
|20 работници, озеленяване
|начално образование
|3 чистач хигиенисти
|начално, основно образование
|1 работник кухня
|основно, средно образование
|1 майстор готвач
|средно образование
|2 пекари
|основно, средно образование
|1 мияч съдове
|основно образование
|2 машинисти, еднокофов багер
|основно, средно образование
|5 работници подови облицовки и настилки
|средно образование
|2 шофьори самосвал
|средно образование
|1 работник строителство
|основно,средно образование
|1 мияч, превозни средства
|средно образование
|1 склададжия
|средно образование
|5 дърводелци
|основно, средно образование
|2 шофьори, лек автомобил
|основно, средно образование
|1 работник подръжка
|основно образование
|16 администратори, хотел
|средно образование
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Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
|Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
|А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 места
|1 кинезитерапевт
|висше образование
|1 счетоводител
|висше образование,опит
|1 управител хотел
|висше туризъм, висше икономическо
|Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 122 места
|15 шивачи на трико и конфекция
|средно образование
|3 кроячи
|средно образование
|10 гладачи
|средно, основно образование
|5 обслужващи бензиностанция
|с опит
|5 монтажници на електрически елементи
|средно образование
|2 работници, подготовка на заваръчни детайли
|опит в металообработване
|5 Заварчици
|може и за обучение
|5 машинни оператори, дървообработване
|може и за обучения
|1 оператор на металообработваща машина с цифрово управление
|средно-техническо образование
|1 тапицер
|с опит
|5 машинни оператори, производство на пластмасови изделия
|с опит
|1 аниматор
|средно образование
|3 камериерки
|средно образование
|4 бармани
|средно образование
|3 сервитьори
|средно образование
|2 технически сътрудници
|средно образование, английски език
|1 шофьор, международен превоз
|средно образование
|2 продавачи на хранителни стоки
|с опит
|10 работници консервено производство
|с опит
|1 спедитор
|с опит
|5 монтажници на кабели
|с опит
|3 продавач- консултанти
|с опит
|8 монтажници ел.елементи
|с опит
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Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
|Тел. за връзка 0746/ 3–09–24
|А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 места
|Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 177 места
|20 опаковачи
|основно, средно образование
|47 шивачи
|средно, основно образование
|9 готвачи1
|основно,средно образование
|14 сервитьори
|основно,средно образование
|4 екструдеристи
|средно, основно образование
|2 заварчици
|средно, основно образование, с опит
|1 шлосер
|средно, основно образование, с опит
|1 механошлосер, преработка на пластмаси
|средно професионално образование
|3 камериерки
|средно, основно образование
|1 барман
|средно образование
|1 сладкар
|средно образование, с опит
|9 зеленчукопроизводители
|средно,основно образование
|4 Продавач-консултанти
|средно образование
|1 формовчик, бетонни изделия
|средно, основно образование
|2 механици, промишлено оборудване
|средно, основно образование
|2 животновъди
|средно образование
|3 майстори-хлебари
|средно, основно образование и опит
|2 водачи, мотокар
|средно образование
|12 общи работници
|основно, средно образование
|1 обслужващ бензиностанция
|средно образование, комп. грамотност
|1 резач на метал
|средно образование
|2 работници в кухня
|основно, средно образование
|2 гладачи
|основно,средно образование
|2 кроячи
|основно,средно образование
|4 шлайфисти
|основно,средно образование
|1 монтажник, кабели
|основно, средно образование
|10 оператори на машини за СОМ
|средно образование
|2 машинни оператори, производство на пластмасови изделия
|средно, основно образование
|3 шофьори на лекотоварен автомобил до 9 места
|средно, основно образование, кат. С и Д
|1 помощник-готвач
|основно, средно образование
|1 склададжия
|средно образование, гръцки език
|1 снабдител доставчик
|средно образование
|4 оператори на дървообработващи машини
|основно,средно образование
|2 машинист на ПСМ
|средно образование
|1 шофьор лекотоварен автомобил
|средно образование,кат.С
|1 работник, поддръжка
|основно, средно образование
|
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Кюстендил
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Тел. за връзка 078/55-04-84
|А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 места
|1 инженер-конструктор
|висше образование, инженер конструктор
|1 учител по математика
|висше педагогическо образование,математика
|Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 172 места
|1 продавач-консултант
|средно образование
|11 готвачи
|средно образование
|15 сервитьори
|средно образование
|1 машинни оператори, банциг
|с опит
|11 заварчици
|средно образование
|1 монтажници електронни елементи
|средно образование, опит
|9 шофьори, тежкотоварен автомобил, 12 и повече тона
|средно, основно образование, кат. С
|4 бояджии, сгради
|средно, основно образование
|4 работници, изолации
|средно, основно образование
|1 сладкар
|средно образование, с опит
|7 шивачи
|основно образование
|8 бармани
|средно образование
|1 тракторист
|средно образование
|4 шпакловчици
|средно, основно образование
|4 кофражисти
|средно, основно образование
|4 арматуристи
|средно, основно образование
|4 зидаромазачи
|средно, основно образование
|2 машинисти, еднокофов багер
|средно, основно образование, кат. С+Е
|6 общи работници
|основно, начално образование
|1 машинен оператор, изделия от хартия
|основно образование
|1 огняр
|средно образование, документ за огняр на парни котли с високо налягане
|4 работници,сглобяване на детайли
|средно, основно образование
|4 работници кухня
|средно, основно образование
|1 главен готвач
|средно образование
|2 бояджии, промишлени изделия
|средно, основно образование
|1 майстор плодови и зеленчукови сокове/технолог/
|средно, образование,опит
|1 специалист с контролни функции, бригадир
|средно образование
|9 машинни оператори, шиене на облекла /на автоматизирани машини/
|средно образование
|22 машинни оператори, шиене на облекла
|средно образование
|5 машинни оператори, преса за гладене
|средно образование
|1 обслужващи работници, промишлено производство
|средно образование
|3 машинни оператори
|средно образование
|4 машинни оператори, производство на мебели
|средно образование
|1 машинни оператори, обработка на метал
|средно образование
|2 настройчици, пресови металообработващи машини
|средно образование
|8 камериерки
|средно образование
|4 работници, строителство
|средно образование
|
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Дупница
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Тел. за връзка 0701/5-05-38 и 5-05-39
|А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 7 места
|1 Процесен инженер
|висше образование
|1 Инженер,електроник
|висше образование
|1 Архитект
|висше образование
|1 Оперативен счетоводител
|висше образование
|1 Главен счетоводител
|висше образование
|1 Инженер, координатор по заваряване
|висше образование
|1 Управител на ресторант
|висше, средно образование
|Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 224 места
|1 управител ресторант
|средно образование
|6 заварчици
|средно образование
|11 кредитни консултанти
|средно образование
|10 шивачи
|средно образование
|10 оператори, визуален контрол
|средно образование
|5 организатори, производствени линии
|средно образование
|40 машинни оператори, шиене на облекло
|средно образование
|30 оператори на шевна машина
|средно образование
|1 готвачи
|средно образование
|10 шофьори на автобус
|средно образование
|9 сервитьори
|средно образование
|1 работник кухня
|средно образование
|3 ръчници
|средно образование
|1 пицар
|средно образование
|4 миячи на съдове, ръчно
|основно, начално образование
|13 камериерки
|средно образование
|10 пазачи НВО
|средно образование
|7 аргончици
|средно образование
|2 касиери на бензиностанция
|средно образование
|1 шлосер
|средно образование
|10 общи работници
|средно образование
|2 работник,обслужващ на бензиностанция
|средно образование
|11 работници сладкарско производство
|средно образование
|5 пласьори на стоки
|средно образование
|3 шофьори на тежкотоварен автомобил
|средно образование
|8 шофьори товарен автомобил,кат.В,С,СЕ
|средно образование
|2 склададжии
|средно образование
|3 администратори в хотел, руски език
|средно образование
|1 нощен пазач
|средно образование
|3 оператори въвеждане на данни
|средно образование
|1 шофьор, кат.В, владеене на италиански език
|средно образование
А защо не са написали и заплащането колко е?
Бивш служител
2017/май/25 at 0:04 AM