Ще приглася ли Йорданов на екскмета Пл. Соколов в критиката срещу кмета Чимев, отказал да брои 300 бона за кърпене на улични дупки от Цветанов, питат се общинари

Общинският съветник от ГЕРБ Йордан Йорданов започна работа като директор на автопарка в една от най-големите строителни фирми в България – дупнишката „Мегаинвест холд”. Фирмата е собственост на Цветан Цветанов, който се сочи за основен спонсор на предизборната кампания за последния местен вот на екскмета Пламен Соколов. Соколов заедно с финансистката на Цветанов Вили Зашева станаха общински съветници в ОбС – Дупница.

Преди около месец Йордан Йорданов се пенсионира от Автомагистрали „Хемус”. Тъй като не получи предложение да запази работата си, е приел предложението на Цветанов.

Общинари коментират, че с този ход влиянието на Цветан Цветанов в Общинския съвет се усилва. Любопитна подробност е фактът, че Цветан Цветанов е завел дело срещу община Дупница за неизплатени около 300 000 лв. за асфалтиране на улици. Кметът Методи Чимев обаче не е доволен от изпълнението на ремонтите и вече трета година отказва да плати сумата. Така кметът си навлече гнева на Пламен Соколов, който оспорва всяка негова дума по общинските сесии.

Във фирмата на Цветан Цветанов като финансист работи и Даниела Ильова, която три пъти безуспешно засега се кандидатира за управител на общинската болница.

„Мегаинвест холд” поддържа зимно и аварийно магистралите „Люлин” и „Струма”. Обществената поръчка за това за 2017 година беше 10 млн. лв. Цветанов е един от най-богатите дупничани.

„Това е човек, който има яхти, къщи, офиси, техника и абсолютно всичко, за което се сетите. Няма нищо, което да му липсва. Важен е принципът и община Дупница трябва да му плати”, хвали спонсора си Пламен Соколов.