Частният съдия-изпълнител Шукри Дервиш обяви за публична продан от 32 036 лв. помещение за фурна и месалня, преустроени в магазин за хранителни стоки в Петрич на ул. „България”.

Към имота има и склад. Според обявлението на частния съдия-изпълнител обектът е собственост на Никола Кирилов. Към имота се продава и двуетажната жилищна сграда е със застроена площ от 106,60 кв. м с начална цена от 44 358 лв. Върху имотите тежи ипотека.