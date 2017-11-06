Частният съдия-изпълнител Шукри Дервиш обяви за публична продан от 32 036 лв. помещение за фурна и месалня, преустроени в магазин за хранителни стоки в Петрич на ул. „България”.

Шукри Дервиш

Към имота има и склад. Според обявлението на частния съдия-изпълнител обектът е собственост на Никола Кирилов. Към имота се продава и двуетажната жилищна сграда е със застроена площ от 106,60 кв. м с начална цена от 44 358 лв. Върху имотите тежи ипотека.

 

 

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