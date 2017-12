27-годишната Деница Икономова с кюстендилска жилка и партньорът й Раян Бенсети спечелиха френския телевизионен конкурс на TF1 „Танцувай със звездите“, съобщи сайтът 20minutes.fr.

Българката е родена в Кюстендил. Когато е на 15 години, семейството й се мести в Канада и постъпва в танцовото училище в Монреал. Майката на Деница е от Кюстендил – архитект Надежда Парталева, бащата – Жанин Икономов, е от Видин, има и брат – Павел, който е музикант. Финалът на шоуто „Танцувай със звездите“, спечелен от Деница и партньора й, събра 5,1 милиона пред екраните, което прави 25% от тв зрителите.

До 2005 г. Деница Икономова участва в различни състезания в САЩ, с Christian Millette, ексшампион на Канада в латино и стандартните танци в категорията за аматьори, са втори на World 10 Dances и трети на латинотанците в Хонконг.

По време на първия национален шампионат за професионалисти – СТТ и ЛАТ, проведен през м. юни 2011-а, Деница и Милете стават шампиони за България в ЛАТ. През 2011 г. тя прави фурор в So You Think You Can Dance – едно от най-гледаните тв предавания на Американския континент.