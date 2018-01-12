Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 15 – 19 януари 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Банско

На 15.01.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Филипово, общ. Банско: VІІІ-138, Кв.13, VІіі-34 Кв.13

На 16.01.2018 г. /09:45 – 12:30 ч./ – Банско: УПИ 163010

Община Белица

На 16.01.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Дагоново

На 17.01.2018 г. /08:30 – 14:30 ч./ – Белица, общ. Белица

На 17.01.2018 г. /08:30 – 14:30 ч./ – Краище, общ. Белица: Единадесета, Осма

Община Благоевград

На 15.01.2018 г. /08:00 – 15:30 ч./ – Благоевград: Васил Левски, Даме Груев, Илинден, Петър Зографски, УПИ-І-04279.616.90,Кв.125

На 15.01.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 16.01.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 17.01.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 18.01.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ На 19.01.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Еленово, общ. Благоевград: Имот 27231.501.203, Местност Валтата, Местност Гошевица, Местност Чуката, ПИ-125 Кв.12, УПИ XV-117, Кв. 2, УПИ №Х, Кв.1, УПИ Х-182, Кв.5, УПИ-III-214,212,301

На 15.01.2018 г. /09:00 – 11:30 ч./ – Бело поле, общ. Благоевград: Ванчо Богданов, УПИ III-63, Кв.5

На 15.01.2018 г. /09:00 – 11:30 ч./ – Благоевград: Местност Чимево дере

На 15.01.2018 г. /09:00 – 11:30 ч./ – Рилци: IX-460, 000399, XV-273, Амитица, Васил Левски, Грънчарски андък, Диновица, Илинден, Имот 023001, Местност Амитица, Местност Габеро, Местност Диновица, Местност Крушите, ПИ 018013, Рафетица, Рила, Св.Иван Рилски, Стремата, Трети март, УПИ IX-144, Кв. 17, УПИ Х-463, Кв.6, УПИ ХIII-261, Кв.11, УПИ-I-468 Кв.25, УПИ-IV-451,Кв.27, УПИ-ІV-468,Кв.25, УПИ-ІІІ-63, ХIх-33, Кв.7, Хі-482, Нв.22, Хан Аспарух, Цар Борис I, Цар Иван Асен

На 16.01.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 17.01.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Благоевград: Александър Фон Хумболт, Андрей Ляпчев, Братя Миладинови, Ветрен, Владо Черноземски, Генерал Тодоров, Димитър Димов, Драма, Запад, Иван Михайлов, Илинден, Кръстьо Асенов, Майор Стефан Иванов, Марица, Мусала, Обзор, Полк. Кирил Чамишки, Райко Жинзифов, Рилски езера, Св.св. Кирил и Методий, Скаптопара, Славянска, Стефан Стамболов, Стоимен Календерски, УПИ-V,Кв.192,Идн.04279.601.131, Христо Ценин, Цар Симеон

На 16.01.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 17.01.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Благоевград: Андрей Ляпчев, Владо Черноземски, Димитър Димов, Драма, Иван Михайлов, Кръстьо Асенов, Скаптопара, Стефан Стамболов, Цар Симеон

На 16.01.2018 г. /08:45 – 16:15 ч./ – Благоевград: Витоша, Листопад, Местност Баларбаши, Освобождение, Шар Планина

На 17.01.2018 г. /08:00 – 12:15 ч./ – Благоевград: Еленово, Пейо К.Яворов

На 17.01.2018 г. /08:45 – 13:15 ч./ – Благоевград: 04279.603.410, XX-1017, 04279.604.403.1, Алеко Константинов, Асен Христов, Баларбаши, Братя Миладинови, Георги С.Раковски, Ильо Войвода, Местност Баларбаши, Трети март, Хан Омуртаг, Цар Борис I

На 17.01.2018 г. /13:00 – 16:30 ч./ – Благоевград: 04279.611.2, Кв. 40, Димитър Димов, Иван Михайлов, Ильо Войвода, Кръстьо Асенов, Николай Петрини, Полк. Кирил Чамишки, Сан Стефано, Славянска

На 18.01.2018 г. /09:00 – 13:15 ч./ – Благоевград: Местност Бачиново, Стефан Стамболов

На 19.01.2018 г. /08:00 – 14:15 ч./ – Благоевград: Владо Черноземски, Св.Св. Кирил и Методий

На 19.01.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Благоевград: Андрей Ляпчев, Аргир Манасиев, Генерал Тодоров, Гоце Делчев, Грамада, Данаил Крапчев, Дъбравска, Захари Стоянов, Иларион Макариополски, Илинден, К. и Никола Хайдукови, Костур, Местност Под Грамадите-Ш13, Местност Под Черквата, Местност Царевско Шосе, Местност Чикуто-Ш16, Местност Чукито, Орбита, Сава Михайлов, Св. Иван Рилски, Св.Св. Кирил и Методий, Сергей Румянцев, Скаптопара, Славянска, Стефан Стамболов, Христо Силянов, Христо Чернопеев, Цар Симеон

На 20.01.2018 г. /08:00 – 13:30 ч./ – Благоевград: Антон Чехов, Бистрица, Борис Сарафов, Дъбравска, Изгрев, К. и Никола Хайдукови, Неофит Рилски, Никола Вапцаров, Преспа, Сотир Атанасов

На 20.01.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Българчево

Община Гоце Делчев

На 18.01.2018 г. /12:30 – 16:30 ч./ – Абланица, Общ. Хаджидимово: Анещи Узунов, Асен Джикаров, Балтачица, Васил Левски, Вела Пеева, Драма, Елин Пелин, Илезица, Кавала, Кирил и Методий, Кокиче, Крали Марко, Места, Неврокоп, Октомври, Орфей, П.Р.Славейков, ПИ -778, Родопа, Свилен Русев, Селище, Славянка, Тридесет и Пета, Тридесет и Шеста, Христо Ботев, Чавдар Войвода

На 15.01.2018 г. /08:30 – 14:30 ч./ – Гоце Делчев: Бузлуджа, Драгоман, Драма, Екзарх Антим, Иларион Макариополски, Потока, Тодор Александров, Тодор Паласкаря, Тодор Стоянов

На 15.01.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 18.01.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 19.01.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Гоце Делчев: Арда, Атанас Дуков, Братя Миладинови, Братя Миладинови, Бяло Море, Враня, Дебър, Екзарх Йосиф, Иларион Макариополски, Иларион Макариополски, Кичево, Майор Димитър Думбалаков, Марица, Ниш, Пирин, Пирин, Полковник Борис Дрангов, Прилеп, Стефан Захариев, Тунджа, Христо Силянов, Христо Силянов, Цариброд, Цариброд

На 15.01.2018 г. /12:30 – 16:30 ч./ – Мусомища: Анещи Узунов, Гоце Делчев, Лозята, Марица, Острец, Отец Паисий, Охрид, Пирин, Рила, Сан Стефано, Струга, Хан Аспарух, Цар Симеон, Шипка

На 18.01.2018 г. /08:30 – 12:30 ч./ – Гоце Делчев: Витоша, Гоце Делчев, Добруджа, Клокотница, Сан Стефано, Стара Планина, Стефан Стамболов, Чаталджа

На 18.01.2018 г. /09:15 – 12:00 ч./ – Гоце Делчев: Атанас Тешовски, Булаир, Генерал Ковачев, Гоце Делчев, Димо Хаджидимов, Добруджа, Кв.149 УПИ VІіі-1228, Охрид, Стара Планина, Тодор Каблешков

На 18.01.2018 г. /11:00 – 13:30 ч./ – Гоце Делчев: Kурортен Kомплекс Попови Ливади, Попови Ливади

На 18.01.2018 г. /11:30 – 14:00 ч./ – Брезница: Антон Иванов, Балийца, Барата, Бело Море, Васил Левски, Гео Милев, Георги С.Раковски, Крали Марко, Кушията, Лозята, Македония, Неврокоп, Неуточнен Адрес, Отец Паисий, Охрид, Пейо К.Яворов, Пирин, Речище, Ридът, Синища, Спас Белухов-Пането, Стопански Двор, Татарка, Туфча, Ушите, Хан Аспарух, Христо Ботев

На 18.01.2018 г. /12:30 – 16:30 ч./ – Гоце Делчев: Ален Мак, Бели Брези, Георги Бенковски, Герман Титов, Даскал Господин, Дунав, Михаил Даев, Момини Кули, Черна Гора, Юрий Гагарин

На 18.01.2018 г. /13:30 – 16:00 ч./ – Гоце Делчев: Kурортен Kомплекс Попови Ливади

На 18.01.2018 г. /14:00 – 15:30 ч./ – Брезница: Гоце Делчев, Дунав, Македония, Падарката, Софата, Туфча, Хр.Смирненски, Христо Ботев, Чарка

На 19.01.2018 г. /08:30 – 14:30 ч./ – Баничан

На 19.01.2018 г. /09:00 – 11:00 ч./ – Гоце Делчев: Арда, Марица, Пирин, Полковник Борис Дрангов, Тунджа

На 19.01.2018 г. /10:30 – 13:00 ч./ – Гоце Делчев: Арда, Марица, Марица 5а, Полковник Борис Дрангов

На 19.01.2018 г. /12:30 – 14:30 ч./ – Гоце Делчев: Ал.Стамболийски, Генерал Ковачев, Илинден, Пенчо Славейков, Търговска

На 19.01.2018 г. /13:30 – 16:30 ч./ – Борово, Общ. Гоце Делчев: Местност Капсии, Местност Пенковото

На 19.01.2018 г. /13:30 – 16:30 ч./ – Гоце Делчев: Местност Мочура, Местност Сушица, Панаирски Ливади, Пенковото

На 19.01.2018 г. /14:30 – 15:30 ч./ – Гоце Делчев: Ал.Стамболийски, Гоце Делчев, Кирил и Методий, Одрин, Охрид, Скопие, Стара планина, ХVі-763 Кв.138, Цар Самуил

На 19.01.2018 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Гоце Делчев: Михаил Антонов, Отец Паисий, Хотел Неврокоп, Христо Ботев

Община Гърмен

На 15.01.2018 г. /11:30 – 13:00 ч./ – Гърмен: Двадесет и втора, Двадесет и девета, Двадесет и осма, Двадесет и пета, Двадесет и първа, Двадесет и седма, Двадесет и трета, Двадесет и четвърта, Двадесет и шеста, Двадесета, Деветнадесета, Неуточнен адрес, Осемнадесета, Осма, Първа, Седемнадесета, Ст 1 Кл Б ТП Гърмен 6, Трета, Тридесет и втора, Тринадесета, Четиринадесета

На 15.01.2018 г. /09:15 – 11:30 ч./ – Гърмен: Двадесет и първа, Двадесета, Девета, Неуточнен адрес, Осма, Пета, Първа, Седма, Ст 17 Кл А ТП Гърмен 2, Тальова върба, Трета, Тридесет и четвърта, Ценьов Тумба, Четвърта, Шеста, Шестнадесета

Община Петрич

На 15.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 16.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 17.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 18.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 19.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кулата: Антон Попов, Антон Попов, Антон Попов, Антон Попов, Антон Попов, Арда, Арда, Брегалница, Брегалница, Брегалница, Брегалница, Брегалница, Васил Левски, Васил Левски, Връх Китка, Връх Китка, Връх Китка, Гео Милев, Гео Милев, Ел-Тепе, Жп Кулата, Кожух, Кожух, Кочо Мавродиев, Люлебургас, Люлебургас, Максим Горки, Максим Горки, Местност ГКПП-Кулата, Местност ГКПП-Кулата, Местност Кавако, Неуточнен адрес, Неуточнен адрес, Отец Паисий, Отец Паисий, Петко Р.Славейков, Петко Р.Славейков, Петко Р. Славейков, Плевен, Плевен, Плевен, Плевен, Рила, Стефан Караджа, Стефан Караджа, Хр. Чернопеев, Хр. Чернопеев, Цанко Церковски, Цар Калоян, Цар Калоян, Чаталджа, Яне Сандански, Янтра

На 15.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 16.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 17.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 18.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 19.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Кърналово: Бъкстон, Г. Димитров, Георги Раковски, Ленин, Местност Сукако, Местност Юрето, Оборище, Родопи, Симеон Кавракиров, Стара планина, Стою Хаджиев, Хан Аспарух, Хр. Чернопеев, Христо Ботев, Цветко Аврамов

На 15.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 16.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 17.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 18.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 19.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Марикостиново: Асен Златаров, Братя Миладинови, Васил Коларов, Генерал Гурко, Георги Раковски, Димитър Благоев, Димо Хаджидимов, Драва, Екзарх Йосиф, Иван Вазов, Карл Маркс, Марица, Неуточнен адрес, Отец Паисий, Струма

На 15.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 16.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 17.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 19.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Петрич, общ. Петрич: Полковник Дрангов

На 15.01.2018 г. /10:00 – 12:00 ч./ – Богородица; Дреново, общ. Петрич; Кавракирово: Антон Попов, Беласица, Богоево, Бреза, Бузлуджа, Валого, Връх Тумба, Георги Димитров, Гоце Делчев, Димитър Благоев, Зад Ридо, Златарево, Иглика, Илинден, Маркови Кладенци, Места, Местност Исмаилица, Местност Ризово Дере, Местност Тополите, Местост Караач, Метлата, Мургаш, Неуточнен адрес, Огоста, Огражден, Осогово, Пейо Яворов, Пирин, Порой, Ризов Андък, Синчец, Славянска, Спартак, Стопански Двор, Струма, Струмешница, Трапезица, Шипка, Явор, Яне Сандански; Кърналово: 098002, М. Чикуто-2, Арда, Бъкстон, Бяло Море, Ванюша Валчук, Васил Априлов, Вела Благоева, Вит, Витоша, Г.Димитров, Георги Раковски, Георги Урумов, Долни Лозя, Иван Вазов, извън регулацията, Илинден, Кожух, Ленин, Любен Каравелов, Марица, Места, Местност Бельовица, Местност Борсата, Местност Германско Летище, Местност Горни бари, Местност Джуново, Местност Ливарски рид, Местност Подливарски път, Местност Слонищата, Местност Сукако, Местност Улуко, Местност Чикуто, Местност Юрето, Мусала, Оборище, Одрин, Петко Р.Славейков, Плиска, Под Ливарски Рид, Полковник Дрангов, Рила, Родопи, Свобода, Септемврийска, Симеон Кавракиров, Славянска, Станке Лисичков, Стара планина, Стопански двор, Стою Хаджиев, Струма, Съблекалня на стадион, с. Кърналово, общ. Петрич, Толбухин, УПИ 101021 извън регулация, Хан Аспарух, Хилендар, Хр.Чернопеев, Христо Ботев, Цар Калоян, Цв. Радонов, Цветко Аврамов, Чаирето, Чекръко, Черноризец Храбър, Шипка, Юрето, Юрий Гагарин; Михнево: Айвански гробища, Андрей Данаилов, Беласица, Бунаро, Бяло море, Варна, Гаврил Генов, Гоце Делчев, Гоце Дивлев, Гробаджийница, Дамян Груев, Ел-Тепе, извън регулация, извън регулацията, Искър, Калабак, Лазар Данаилов, Лазар Маджаров, Ленин, Максим Горки, Марица, Местносt Дъбо, Москва, Неуточнен адрес, Никола Вапцаров, Огражден, Осогово, Отец Паисий, Песоко, Петър Берон, Пирин, Първи май, Самуилова крепост, Скобелев, Стопански двор, Струма, Тесния път, Тома Митов, Хан Крум, Червена Скала, Шипка; Петрич, общ. Петрич: Местност Джевезлъка, Полковник Дрангов, Рокфелер; Първомай, Общ. Петрич: Младост, Червен път; Рибник: Горни Лаки, Трапо; Старчево: XVI-8, Кв.3, Асанката, Местност Асанката, Местност Равнако, с. Старчево, общ. Петрич, УПИ II, Кв.11, Солун, Тафтинка; Чучулигово: Чучулигово; Яково;

На 16.01.2018 г. /09:00 – 14:00 ч./ – Петрич, общ. Петрич: Георги С.Раковски, Георги Урумов, Д-р Иван Цветков, Местност Бухото, Местност Неволница, Местност Омондрос, Нерезлъците, Оборище, Полковник Дрангов;

На 18.01.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Петрич, общ. Петрич: България, Европа, Места, Параскева Филипова, Полковник Дрангов, Промишлена зона, Търговски комлекс Биляна, Цар Самуил;

На 18.01.2018 г. /10:00 – 16:00 ч./ – Яворница: Адалберт Антонов, Васил Левски, извън регулацията, Изгрев, Комсомолска, Кузман Шапкаров, Освобождение, Осогово, Победа, Христо Ботев;

На 18.01.2018 г. /10:15 – 16:00 ч./ – Петрич, общ. Петрич: Марица, Папульо, Софроний Врачански, Цар Самуил, Черно Море;

На 19.01.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Петрич, общ. Петрич: България, Европа, Места, Параскева Филипова, Промишлена зона, Търговски комлекс Биляна, Цар Самуил;

На 19.01.2018 г. /12:30 – 16:00 ч./ – Габрене: Акация, Граничар, Иван Вазов, извън регулацията, Кокиче, Комсомолска, Мир, Митко Палаузов, Отец Паисий, Прогрес, Родина, Тумба;

Община Разлог

На 15.01.2018 г. /14:30 – 15:30 ч./ – Белица, Общ. Белица: Алекса Сачков, Бор, Братя Миладинови, Владимир Поптомов, Георги Сачков, Гоце Делчев, Иван Алексов, Иван Апостолов, Иван Вазов, Места, Никола Банков, Никола Вапцаров, Радецки, Седма, Фараонска, Чавдар, Чаталджа, Яким Цоков

На 16.01.2018 г. /08:15 – 14:30 ч./ – Разлог: Христо Ботев

На 16.01.2018 г. /08:30 – 12:30 ч./ – Баня, Общ. Разлог: III,Кв. 49, Ангел Даракчиев, Ангел Даракчиев, Баненска буна, Втора, Двадесет и девета, Двадесет и пета, Двадесет и първа, Двадесет и седма, Двадесет и четвърта, Девета, Деветнадесета, Деветнадесета, извън регулацията, Неофит Рилски, Неофит Рилски, Неуточнен адрес, Осемнадесета, Осма, Пета, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Трета, Тридесета, Тринадесета, Тринадесета, УПИ XIx-610 Кв 44, Четвърта, Четвърта, Четиринадесета, Шафле дере, Шеста, Шеста, Шестнадесета

На 16.01.2018 г. /09:30 – 09:45 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ – Разлог: 61813.645.21 М. Габавица, Александър Стамболийски, Баница, Бела река, Булаир, Васил Левски, Вихрен, Възраждане, Генерал Ковачев, Голак, Грънчарска, Даме Груев, Занаятчийска, Изток, Изток, Иларион Макариополски, Илийска, Искър, Каракьой, Лазар Топалов, Марица, Мехомия, Неуточнен Адрес, Нов път, Предел, Саровица, Св.св.Кирил и Методий, Стара планина, Телемах Илиев, Тодор Александров, Трети март, Христо Ботев, Цар Иван Шишман, Цар Калоян, Цар Самуил, Черна река, Шаркьой, Шипка, Явор

На 16.01.2018 г. /09:30 – 12:00 ч./ – Разлог: Вихрен, Занаятчийска, Изток, Искър, Марица, Неуточнен адрес, Нов път, Св.св.Кирил и Методий, Стара планина, Трети март, Явор

На 16.01.2018 г. /12:30 – 16:30 ч./ – Разлог: Бела Река, Братя Миладинови, Георги С Раковски, Иван Даскала, Изворите, Иконом Никола Ангелов, Л. Каравелов, Пирин, Предел

На 17.01.2018 г. /09:30 – 10:30 ч./ – Бачево: Александър Стамболийски, Атанас Попстоянов, Васил Левски, Георги Бенковски, Георги Димитров, Гоце Делчев, Димо Хаджидимов, Захари Стоянов, Иван Вазов, Кирил и Методий, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Панайот Волов, Рила, Шипка, Яне Сандански

На 17.01.2018 г. /10:30 – 11:30 ч./ – Бачево: Александър Стамболийски, Васил Левски, Георги Димитров, Костадин Катранджиев, Неофит Рилски, Паисий Хилендарски, Партизанска, Пейо К. Яворов, Пенчо Славейков, Петър Берон, Рила, Тодор Каблешков

На 17.01.2018 г. /12:30 – 16:30 ч./ – Градево: Местност лаго – Изг. чарк, Местност Стружка река – Лагове, Средорек, Требище

На 17.01.2018 г. /12:30 – 16:30 ч./ – Разлог: Местност Логовете, Местност Предел

На 17.01.2018 г. /12:45 – 14:00 ч./ – Бачево: 23 септември, Александър Стамболийски, Васил Левски, Георги Димитров, Гоце Делчев, Димитър Благоев, Димо Хаджидимов, Захари Стоянов, Иван Вазов, Кирил и Методи, Людмила Живкова, Неуточнен Адрес, Оборище, Партизанска, Пенчо Славейков, Пирин, Рила, Тодор Каблешков, Тримата Ятака

На 17.01.2018 г. /12:45 – 14:00 ч./ – Разлог: Черна река

На 17.01.2018 г. /13:30 – 16:30 ч./ – Градево: Местност Бяла поляна, Требища

На 19.01.2018 г. /09:30 – 10:30 ч./ – Разлог: Бела река, Булаир, Даме Груев, Телемах Илиев, Тодор Александров, Христо Ботев, Цар Иван Шишман, Цар Самуил, Черна река

На 19.01.2018 г. /11:00 – 12:00 ч./ – Разлог: Местност Бетоловото, Св. Климент Охридски

На 19.01.2018 г. /13:00 – 14:00 ч./ – Разлог: Георги Финдрин, Екзарх Йосиф, Изворите, Хайдушка Чешма

На 19.01.2018 г. /14:00 – 15:15 ч./ – Разлог: Александър Стамболийски, Георги Финдрин, Дълга махала, Екзарх Йосиф, Изворите, Младост, Пирин

Община Сандански

На 15.01.2018 г. /08:45 – 09:45 ч./ – Велющец; Вълково: Барата, Ормана, с. Вълково, община Сандански, УПИ V, Кв. I, УПИ І-127; Игралище: Околовръстен полигон; Кръстилци; Мелник: Мелник; Никудин; Палат; Сандански: 65334,104,23, Местност Речичка Река, Местност Соколовец, Р-н Главен път Е-79, Р-н Индустриална зона, Р-н Стара гара, Р-н Топливо, Топорков Орман, Юрий Гагарин;

На 15.01.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 16.01.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 17.01.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 18.01.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 19.01.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Джигурово: 10-79; Лешница, общ. Сандански: Местност Струма;

На 15.01.2018 г. /09:45 – 16:15 ч./ – Голешово;

На 15.01.2018 г. /09:45 – 16:15 ч./ – Петрово, общ. Сандански: Алибеговица, Местност Извора;

На 16.01.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Ладарево: Местност Църквата;

Община Сатовча

На 15.01.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 18.01.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 19.01.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Кочан: 015218, Адалберт Антонов, Анещи Узунов, Бузлуджа, Васил Левски, Георги Бенковски, Димитър Благоев, Дончо Ганев, Еделвайс, Здравец, Кирил и Методий, Лиляна Димитрова, Местност Стопански двор, Мир, Неуточнен Адрес, Осма, Отец Паисий, Пета, Победа, Пролет, Първа, Свилен Русев, Свобода, Септемврийска, Стопански Двор, Струма, Тодор Каблешков

На 15.01.2018 г. /14:00 – 16:00 ч./ – Туховища

Община Симитли

На 17.01.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ – Симитли: Герена, Гр.Симитли, Симитли, Симитли,Упи II-1437,Кв.18,, Цар Симеон

На 17.01.2018 г. /09:00 – 14:30 ч./ – Симитли: Аврора, Васил Левски, Гео Милев, Георги Димитров, Даме Груев, Марек, Местност Лочката, Местност Чифлико, Неуточнен адрес, Ораново, Пазара, Предел, Свобода, Симитли, Шипка, Юрий Гагарин

На 17.01.2018 г. /10:00 – 11:30 ч./ – Полето: Галабарци

На 17.01.2018 г. /10:00 – 11:30 ч./ – Ракитна: 004077, 010040, Махала Лулейска

На 17.01.2018 г. /10:00 – 11:30 ч./ – Сенокос, Общ. Симитли: Калайджийска, Чакърска

На 17.01.2018 г. /10:00 – 11:30 ч./ – Симитли: Симитли

На 17.01.2018 г. /10:00 – 11:30 ч./ – Черниче: М.Сухата Река

На 17.01.2018 г. /12:30 – 16:30 ч./ – Симитли: Васил Левски, Витоша, Георги Димитров, Георги Попов, Гоце Делчев, Илинден, Кв. 43, Петно № 4 по плана на Симитли, Квартал 26а, Петно №3 по плана на Гр. Симитли, Надежда, Ораново, Пазара, Първи Май, Рила, Симитли, Славей, Трети март, Христо Ботев, Христо Смирненски, Чайка, Шипка

На 18.01.2018 г. /08:30 – 13:30 ч./ – Симитли: Васил Априлов, Георги Бенковски, Димитър Благоев, Неуточнен адрес, Никола Парапунов, Ораново, Панайот Хитов, Победа, Септемврийска, Симитли, Славянска, Хаджи Димитър, Яне Даракчийски

На 18.01.2018 г. /12:00 – 16:15 ч./ – Крупник: Влахина, Георги Димитров, Кресненско въстание, Лев Писарев, Паисий Хилендарски, Средорек

На 18.01.2018 г. /12:00 – 16:15 ч./ – Полена: Георги Димитров, Димитър Благоев, Ленин, Местност Мездрата-2, Чайка

Община Струмяни

На 16.01.2018 г. /09:00 – 11:15 ч./ – С. Горна Крушица

На 18.01.2018 г. /09:00 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Долна Градешница: Неуточнен адрес; Илинденци; Струмяни: Главен Път Е79, Струма;

Община Хаджидимово

На 18.01.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Абланица, общ. Хаджидимово: 595, Анещи Узунов, Балтачица, Бузлуджа, Васил Левски, Даме Груев, Дунав, Елин Пелин, Кокиче, Местност Лозята, Местност Шатора, Неуточнен адрес, Октомври, Тридесет и пета, Тридесет и шеста, УПИ Іі, Кв.44

На 18.01.2018 г. /08:45 – 10:00 ч./ – Хаджидимово: Ореляк

Община Якоруда

На 16.01.2018 г. /12:30 – 16:30 ч./ – Якоруда: Даме Груев /Никола Вапцаров/, Джебре/Иван Ботушанов/, Кожух, Места /П.Джеджеров/, Ореховица

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащия се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.