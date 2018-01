Jeta went into hibernation

Новини за Йета!Йета заспа зимен сън за пръв път в живота си. Екипът на парка е радостен и заради това че Йета си изкопа собствена бърлога за зимния сън. Това е нейната първа зима в ПАРК ЗА ТАНЦУВАЩИ МЕЧКИ Белица след като бе спасена от неподходящи условия на живот през август 2017 година.Jeta update!Jeta went into hibernation for first time in her life. The DANCING BEARS PARK Belitsa`s team is glad because Jeta digged her den by herself. It is her first winter at DANCING BEARS PARK Belitsa after having been rescued from poor conditions of life in August 2017.

Публикувахте от Dancing Bears Park Belitsa в 13 януари 2018 г.