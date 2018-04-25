Ръководителят на Lamborghini Стефано Доменикали потвърди, че следващите поколения на Aventador и Huracán ще бъдат plug-in хибриди. За успокоение на феновете, наследникът на Aventador S ще бъде оборудван с атмосферен V12, който ще бъде подпомаган oт електрическа тяга. Този модел, както и Huracan, ще покриват съвсем малко километри изцяло на ток. Наличието на електромотор(-и) ще повлияе благоприятно на редуцирането на вредните емисии и разхода, но ще вдигне сериозно теглото на италианските суперавтомобили – а тепърва ще видим дали ускорението ще бъде по-добро.