Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 30 април – 04 май 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Бобов дол

На 30.04.2018 г. /08:30 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Бобов Дол: 04501. 000. 059, Георги Димитров, Димитър Благоев

На 02.05.2018 г. /08:30 – 09:30 ч./ На 03.05.2018 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Бабино; Бабинска Река: ІХ-59; Баланово: Стопански Двор, XIІІ – 329, Кв. 16; Блато: махала Хановете, местност Турските Ниви; Бобов Дол: Александър Костадинов, Александър Стамболийски, Алекси Янев, Бачо Киро, Васил Демиревски, Васил Левски, Васил Чучуков, Вела Пеева, Георги Димитров, Двадесет и Седми Октомври, Дунав, Дъбрава, Еделвайс, Здравец, Иван Вазов, Имот №390, Кв. 75, Йорданка Николова, Кирил и Методи, Кирил Стаменов, Кокиче, Митко Палаузов, Негулица, Осми Март, Отец Паисий, Парцел-11, Кв. 39, ПИ 019035, М. Цаган, Райко Даскалов, Рила, Самуил, Свети Спас, Хаджи Димитър, Цаган, Юри Гагарин, Явор; Голема Фуча; Големо Село: VI, Кв. 10, ПИ 361, Кв. 37, ПИ 452, Кв. 3; Голям Върбовник: 011066, 262, УПИ VIII-277, Кв. 23, УПИ ІІІ 247, Кв. 25; Горна Козница: местност Абрашица, П-Л XIV-234, Кв. 23, УПИ Іх-252; Долистово: I-89, Кв. 25, ХII-257, Кв. 19; Коркина: Коркина, Х-21, Кв. 2; Локвата; Мала Фуча: 44; Мали Върбовник: УПИ – 1-9; Мало Село: IV-17, Кв. 3, Станке Димитров, УПИ Vі-3, Кв. 1; Мламолово: 371, VI-618, Кв. 19, VII-389, Кв. 30, Бор, Бузлуджа, Вихър, Горещица, Еделвайс, Елин Пелин, Здравец, Иглика, Колош, Крайречека, Люляк, Марица, местност Асара, Миньорска, Мусала, Никола Вапцаров, Осогово, Пионер, Пирин, Първи Май, Рила, Родопи, Роза, Росица, Руен, Спартак, Станке Димитров, Стопански Двор, Сълзица, Теменуга, Тинтява, Яворов, Ягода, Янтра; Мърводол; Новоселяне; Палатово: 083002; Паничарево: УПИ-VІ-102, Кв. 16; Пастух: местност Падина; Циклово; Шатрово: 067016, VІ-255, Кв. 27;

На 02.05.2018 г. /08:30 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 03.05.2018 г. /08:30 – 13:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Бобов Дол: Бобов Дол;

На 02.05.2018 г. /09:15 – 10:15 ч./ На 03.05.2018 г. /15:00 – 15:45 ч./ – Големо Село;

Община Бобошево

На 02.05.2018 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Бадино: УПИ – ІІ-113, Кв. 21;

На 02.05.2018 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Усойка: Бор, Васил Левски, Гагарин, Е79, Иван Вазов, Любен Каравелов, Люляк, местност Орловица, Пирин, Подем, Рила, Св. Иван Рилски, Свобода, Стефан Караджа, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цветковица, Череша;

На 03.05.2018 г. /11:30 – 12:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Блажиево: Васил Левски, Демокрация, Залез, Изгрев, Китка, Минзухар, Пламък, Св. Иван Рилски, Стопански Двор, Теменуга, УПИ – V-77, Кв. 11, ХII, Кв. 22, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Цар Борис; Бобошево: 14532. 040. 017, XIII-591 Кв. 65, Ал. Константинов, Ал. Шиников, Александър Стамболийски, Алекси Величков, Батак, Божур, Бор, Братя Д. и К. Миладинови, Васил Левски, Върба, Гагарин, Георги Зограф Бобошевски, Георги С. Раковски, Герена, Д-Р Стефан Волев, Детелина, Домокрайска, Еделвайс, Единство, Ела, Жп Гара, Заводска, Здравец, Зора, Иван Кепов, Иван Попмихайлов, Иглика, Изгрев, Кирил и Методий, Крайречна, Лале, Липа, Ловна Среща, Лоза, М. Турсуно ПИ №135017, местност Галенковци, местност Герена, местност Друма, местност Затона, местност Кощанево, местност Липовица, местност Манастира, местност Миладин, местност Мърдище, местност Секелица, местност Тупузица, Момина Сълза, Морава, Никифор Бибин, Никола Вапцаров, Николай Поп Величков, Околище, Опълченска, Отец Паисий, Пейо Яворов, Пирин, Пламък, Път 104, Пътен Възел Бобошево, Роза, Руен, Самуил, Свети Иван Рилски, Свети Илия, Свобода, Силистра, Сотир Бранков, Софроний Врачански, Спартак, Спортист, Стефан Караджа, Струма, Сълза, Теменуга, Тиха Струма, Тодор Каблешков, Топола, Фильовица, Христо Бачев, Христо Ботев, Цар Борис, Череша, Явор; Висока Могила: Мильов Рид; Вуково: 087040, 12351. 153. 0030; Грамаде, Общ. Дупница: ІХ – 136, Кв. 18; Доброво: VІ-293, Кв. 20; Дупница: местност Мело; Каменик; Рила; Скрино: 116; Слатино, Общ. Бобошево: Лоза, местност Слатинско Ханче, Цар Борис; Смочево: 019027, 048014, Асен Илиев, Бежбунар, Бор, Бреза, Васил Левски, Върба, Здравец, Иван Китанов, Иглика, Извън Рекулация, Инженер Сотиров, Кокиче, Липа, Мали Полич, махала Миндела, Милатково, Момина Сълза, Никола Дамянов, Отец Паисий, Рила Планина, Свети Иван Рилски, Селище, Симеон Заров, УПИ-Vііі-361, Кв. 15, Христо Ботев; Сопово;

На 30.04.2018 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Усойка: Васил Левски, Е79, Иван Вазов, Кокиче, Любен Каравелов, Малина, Мерковица, Св. Иван Рилски, Стопански Двор, Тополите, Трети Март, Хан Аспарух, Христо Ботев, Яворов;

Община Дупница

На 30.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Дупница: 68789. 17. 56, 68789. 607. 145, Академик Петър Динеков, Алеко, Батак, Беласица, Бистрица, Благодарност, Булаир, Вардар, Велико Търново, Велчова Завера, Венелин, Венелин, Втори Януари, Втори Януари, Генерал Владимир Вазов, Георги Измирлиев, Георги Икономов, Гоце Делчев, Евтим Трайчев, Захари Стоянов, Иван Вазов, Иван Вазов, Иван Вазов, Кирил и Методий, Княз Ал. Батенберг, Кулата, Кулата, Македония, Морава, Никола Лазаров, Николаевска, Отец Паисий, Охрид, Пени Маркет Дупница, Петър Берон, Преслав, Преслав, Преслав, Преспа, Развесена Върба, Рила, Свети Георги, Свети Иван Рилски, Свети Иван Рилски, Свети Иван Рилски, Свети Иван Рилски, Свобода, Софроний, Стара Планина, Страхил Войвода, Страхил Войвода, Трети Гвардейски Полк, Трети Гвардейски Полк, Тютюнева Долина, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Грънчаров, Христо Грънчаров, Цар Освободител, Цар Освободител, Цар Самуил, Царичина, Черковна, Шипка

На 30.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 02.05.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 03.05.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 04.05.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Бобов Дол: Двадесет и Седми Октомври, Димитър Благоев

На 30.04.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./ – Дупница: Арда, Бачо Киро, Братя Миладинови, Бяло Море, Влахина Планина, Липа, Патриарх Евтимий, Професор Ал. Балабанов, Седма Рилска Дивизия, Фенерка, Яне Сандански

На 30.04.2018 г. /09:30 – 16:00 ч./ На 03.05.2018 г. /11:30 – 12:00 ч.; 11:30 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Крайни Дол: ХIХ-51

На 02.05.2018 г. /08:30 – 09:30 ч./ На 03.05.2018 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Джерман: 207635051294

На 02.05.2018 г. /08:30 – 09:30 ч./ На 03.05.2018 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Дупница: 68789. 173. 5, №1624, Алеко, Аракчийски Мост, Балановска Пътека, Васил Левски, Индустриална, Комитска, М. Гурдево, местност Балановски Рид, местност Гурдево, местност Караболюка, местност Разсадника, Никола Малашевски, Патрики Сандев, Пътен Възел Дупница Юг, Разметаница, Скакавица, Труд, Хан Кубрат

На 02.05.2018 г. /08:30 – 09:30 ч./ На 03.05.2018 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Пиперево: Мтп Шивашки Цех, С. Пиперево, Общ. Дупница

На 02.05.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./ – Дупница: XXXIV-6620, Кв. 130а, Баба Ната, Венелин, Георги Икономов, Даскал Христо Тодоров, Евтим Трайчев, Елин Пелин, Илинден, Йордан Йовков, Княз Ал. Батенберг, Мальовица, Мир, Родопи, Трети Гвардейски Полк

На 02.05.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Дупница: 68789. 17. 56, 68789. 607. 145, Академик Петър Динеков, Алеко, Батак, Беласица, Бистрица, Благодарност, Вардар, Велчова Завера, Венелин, Втори Януари, Втори Януари, Генерал Владимир Вазов, Георги Измирлиев, Георги Икономов, Гоце Делчев, Евтим Трайчев, Захари Стоянов, Иван Вазов, Иван Вазов, Иван Вазов, Княз Ал. Батенберг, Кулата, Кулата, Македония, Морава, Никола Лазаров, Николаевска, Отец Паисий, Охрид, Пени Маркет Дупница, Петър Берон, Преслав, Преслав, Преслав, Преспа, Развесена Върба, Рила, Свети Иван Рилски, Свети Иван Рилски, Свети Иван Рилски, Свети Иван Рилски, Свобода, Софроний, Страхил Войвода, Страхил Войвода, Трети Гвардейски Полк, Тютюнева Долина, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Грънчаров, Христо Грънчаров, Цар Освободител, Цар Освободител, Цар Самуил, Царичина, Черковна, Шипка

На 02.05.2018 г. /09:15 – 10:15 ч./ На 03.05.2018 г. /15:00 – 15:45 ч./ – Блатино: 000195, 000212, 005026, 005053, Екатте 04354; Бобов Дол: Антим Първи, Двадесет и Седми Октомври, Ивайло, Колош, Осми Март, Самуил, Свети Спас, Стубело Делян, Общ. Дупница: XIх-164, Кв. 12, III-21. Кв. 4, Парцел ІV-485, Кв. 13 Дупница: 68789. 551. 8, 68789. 552. 38, Каваклия, местност Бели Янко, местност Лъката, Орлинска, Софийско Шосе Дяково: 23, Дяково, махала Крич, УПИ I-138, Кв. 10, УПИ ІІІ-204, 205, 206, Кв. 20, УПИ XIV Кременик: XXII-98, Кв. 10 Мламолово: Ix-25, Кв. 9, Iх-179, Кв. 11, Бистрица, Бор, Бузлуджа, Вихър, Горещица, Ела, Калина, Кокиче, Малина, местност Трапчине, Миньорска, Никола Вапцаров, Рила, Руднината, Станке Димитров, Старата Линия, Теменуга Пиперево: 56349. 0. 159, 56349. 6. 37, 68789. 250. 87, Дупнишка Комуна, местност Стопански Двор, Мтп Шивашки Цех, С. Пиперево, Общ. Дупница, ХхVIII, Кв. 39 Тополница, Общ. Дупница: местност Дрено, Нупи-1609

На 02.05.2018 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Дупница: Димчо Дебелянов, Дружба, Евтим Трайчев, Княз Ал. Батенберг

На 03.05.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Дупница: 68789. 17. 56, 68789. 607. 145, Академик Петър Динеков, Академик Петър Динеков, Алеко, Батак, Беласица, Бистрица, Благодарност, Вардар, Велчова Завера, Венелин, Венелин, Втори Януари, Втори Януари, Генерал Владимир Вазов, Генерал Владимир Вазов, Георги Измирлиев, Георги Икономов, Гоце Делчев, Евтим Трайчев, Евтим Трайчев, Захари Стоянов, Иван Вазов, Иван Вазов, Иван Вазов, Княз Ал. Батенберг, Княз Ал. Батенберг, Кулата, Кулата, Македония, Морава, Никола Лазаров, Николаевска, Отец Паисий, Охрид, Патриарх Евтимий, Пени Маркет Дупница, Петър Берон, Преслав, Преслав, Преслав, Преспа, Развесена Върба, Рила, Свети Иван Рилски, Свети Иван Рилски, Свети Иван Рилски, Свети Иван Рилски, Свобода, Софроний, Страхил Войвода, Страхил Войвода, Трети Гвардейски Полк, Трети Гвардейски Полк, Тютюнева Долина, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Грънчаров, Христо Грънчаров, Цар Освободител, Цар Освободител, Цар Самуил, Царичина, Черковна, Шипка

На 03.05.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./ – Дупница: Александър Стамболийски, Бузлуджа, Владимир Димитров Майстора, Иван Шишман, Искър, Росица

На 03.05.2018 г. /11:30 – 12:00 ч.; 11:30 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Джерман: 013024, 017022, 059050, Асен Орански, Бор, Васил Демиревски, Васил Левски, Вилна Зона, Георги Димитров, Георги Трайков, Димитър Симонски, Дупнишка Комуна, Еделвайс, Здравец, Иглика, Калдръмо, Кирил и Методи, Кокиче, Коста Петров, Любен Шилегарски, Люляк, Мара Петлякова, местност Бела Вода, местност Голямата Порта, местност Еминица, местност Китева Ливада, местност Кръсто, местност Мали Бельов Дол, местност Площа, местност Пульова Воденица, местност Силимандере, Никола Чуковски, Партизанска, Рила, Ропотамо, Самуил, Скакавица, Стопански Двор, Теменуга, УПИ II-24, Христо Ботев, Цар Крум, Юри Гагарин, Явор

На 03.05.2018 г. /11:30 – 12:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Бадино: УПИ – ІІ-113, Кв. 21; Бобошево: махала Въртен Камък; Боровец: II-259, Кв. 14, XVIII-263 Кв. 14, УПИ-І; Бураново: 007004, 023014, 025033, 267, Селището, ХIII-483, Кв. 50; Драгодан: №000026, извън регулация, махала Ортакчийска; Дупница: 68789. 25. 34, 68789. 28. 351, Ана Малашевска, Ботьо Петков, Люляк, местност Бунищерица, местност Злево, местност Пульова Воденица, местност Сух Андък, Отец Полихроний, Прогона, Разметаница, Свети Иван Рилски, Свобода; Крумово, Общ. Кочериново; Мурсалево: 200002, 244, Кв. 12, III- 279, V-688 Кв. 66, Александър Стамболийски, Бузлуджа, Варшава, Васил Демиревски, Васил Левски, Васко Манолов, Вела Пеева, Волга, Гео Милев, Георги Раковски, Главен Път 79, Димитър Благоев, Дунав, Жданов, Ивайло, Калин, Калоян, Клокотница, Кокиче, Крум Шушков, Люлин, Македония, Мара Малеева, Марек, Москва, Мусала, Никола Вапцаров, Осогово, Плиска, Поп Андрей, Прага, Рила, Септемврийска Слава, Стопански Двор, Струма, Тинтява, Толбухин, Хавана, Хаджи Димитър, Христаки Павлович, Христо Ботев, Шейново, Шипка, Юри Гагарин, Яне Сандански; Слатино, Общ. Бобошево: IV-123, Кв. 15, XVI – 385, Кв. 6, Александър Стамболийски, Божур, Бор, Бузлуджа, Валивос, Вихрен, Демокрация, Детелина, Дупница, Здравец, Иван Вазов, Иглика, Изгрев, Кокиче, Лоза, местност Герена, местност Слатинско Ханче, Минерални Води, Минзухар, Момина Сълза, Морава, Никола Вапцаров, Отец Паисий, ПИ 053012, Пирин, Рила, Роза, Руен, Стопански Двор, Студен Кладенец, Съгласие, Сълза, Христо Смирненски, Цар Борис; Усойка: Бор, Васил Левски, Гагарин, Е79, Иван Вазов, Кокиче, Любен Каравелов, Люляк, Малина, Мерковица, местност Будаковица, местност Орловица, Пирин, Подем, Рила, Св. Иван Рилски, Свобода, Стефан Караджа, Стопански Двор, Тополите, Трети Март, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цветковица, Череша, Яворов; Фролош; Цървище: махала Ореевица, Цървище;

На 03.05.2018 г. /11:30 – 16:00 ч./ – Дупница: 68789. 28. 351, Ана Малашевска, местност Бунищерица, местност Пульова Воденица, местност Сух Андък, Прогона, Разметаница, Свети Иван Рилски;

На 04.05.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Дупница: 68789. 17. 56, 68789. 607. 145, Академик Петър Динеков, Алеко, Асен Златаров, Атанас Величков, Батак, Беласица, Бистрица, Благодарност, Бузлуджа, Вардар, Велико Търново, Велчова Завера, Венелин, Втори Януари, Втори Януари, Генерал Владимир Вазов, Георги Измирлиев, Георги Икономов, Гоце Делчев, Евтим Трайчев, Евтим Трайчев, Захари Стоянов, Иван Вазов, Иван Вазов, Иван Вазов, Калоян, Княз Ал. Батенберг, Княз Ал. Батенберг, Кулата, Кулата, Македония, Морава, Никола Лазаров, Николаевска, Отец Паисий, Охрид, Пени Маркет Дупница, Петър Берон, Преслав, Преслав, Преслав, Преспа, Развесена Върба, Рила, Свети Иван Рилски, Свети Иван Рилски, Свети Иван Рилски, Свети Иван Рилски, Свобода, Софроний, Страхил Войвода, Страхил Войвода, Трети Гвардейски Полк, Тютюнева Долина, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Грънчаров, Христо Грънчаров, Цар Освободител, Цар Освободител, Цар Самуил, Цар Симеон Велики, Царичина, Черковна, Шипка;

На 04.05.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./ – Дупница: Академик Петър Динеков, Антон Страшимиров, Генерал Владимир Вазов, Екзарх Йосиф, Първи Май, Свети Георги, Трети Гвардейски Полк;

На 04.05.2018 г. /12:00 – 12:30 ч./ – Гюргево; Дупница: 68789. 162. 69, 68789. 164. 15, 68789. 21. 19, 87727, 16, 179, Васил Разсолков, Джерман, Драгой Болярин, Дренски Рид, извън регулация, Изгрев, Каваклия, М. Динката, местност Барактарица, местност Драгоина Могила, местност Дренски Рид, Орлинска, Отец Атанасий Чолаков, Отовица, Паничище, Разметаница, Самоковско Шосе, Самораново Пром. Зона, Саморанска, Свобода, Софийско Шосе, Стръмна, УПИ VІІІ, Кв. 8, ПИ 68789. 602. 65, Химик, Яхинско Шосе; Крайници: 39339. 117. 68, 39339. 142. 19, Александър Димитров, Александър Стамболийски, Андрей Жданов, Априлско Въстание, Арда, Асен Златаров, Баба Е Механджийска, Баба Тонка, Батак, Бончук, Бузлуджа, Васил Демиревски, Васил Коларов, Васил Левски, Васко Манолов, Верила, Волга, Възраждане, Генерал Заимов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Раковски, Гергана, Джубрена, Димчо Дебелянов, Добри Чинтулов, Дунав, Дупнишка Комуна, Еделвайс, Жабокрек, Захари Стоянов, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Йордан Долдуров, Йорданка Николова, Кирил и Методий, Кирил Овчарченски, Климент Охридски, Кокиче, Костадин Чорбаджийски, Крайречна, Любен Каравелов, Максим Горки, Малчика, Мара Петлякова, местност Гугугица, Младост, Неофит Рилски, Одрин, Осми Март, Отец Паисий, Паисий Хилендарски, Панайот Волов, Пейо Яворов, Петко Славейков, Пролетарска, Райко Даскалов, Рила, Самуил, Солун, Ст. Димитров, Стопански Двор, Стоян Лудев, Трети Гв. Полк, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Механджийски, Чаталджа, Черно Море, Яне Сандански; Самораново: Митко Палаузов, Саморанска; Сапарева Баня: 65365. 46. 10, XV-2268, Кв. 44, Албена, Александър Стамболийски, Болярица, Бор, Валявица, Васил Петлешков, Верила, Веслец, Вихрен, Волов, Германея, Джерман, Джуганица, Димитър Чучуганов, Иван Вазов, Иван Рилски, Йордан Михайлов, Йордан Попмихайлов, Кирил и Методи, Коста Петров, Лакатница, Лоза, Любен Каравелов, местност Бончук, местност Под Селото, Момина Сълза, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Плиска, Победа, Пролет, Раковски, Рила, Св. Илия, Синчец, Скобелев, Славяни, Стефан Караджа, Стоил Косовски, Стопански Двор, Тинтява, УПИ 65365. 46. 56 Средна Вода, Фенерка, Хан Аспарух, Христо Ботев, Чавдар Войвода, Юри Гагарин; Сапарево: 00455042, 045132, X-2698, І-2332, Кв. 66, Айдарска, Бачо Киро, Божур, Бузлуджа, Васил Левски, Венелин, Верила, Витоша, Вражалец, Дамка, Иглика, Извора, Искър, Калоян, Киндо, Лале, Минзухар, Могилата, Морава, Мусала, Найден Дринов, Никлин Камък, Осми Март, Павел Бобеков, Паисий, Пейо Яворов, Планинец, Райна Княгиня, Ридо, Ръжана, Седемте Рилски Езера, Средна Гора, Старио Камък, Стопански Двор, Струма, Теменужка, Тодор Влайков, Хаджи Димитър, Хаджи Иван, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цар Асен, Шипка, Ягода; Червен Брег: Александър Стамболийски, Баба Парашкева, Баба Тонка, Бачо Киро, Бенковски, Бончук, Бузлуджа, Васил Демиревски, Васил Коларов, Васил Левски, Верила, Гагарин, Георги Димитров, Гурко, Джубрена, Димитър Благоев, Иван Вазов, Йорданка Николова, Кирил и Методий, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Максим Горки, Малчика, Маршал Толбухин, местност Могилите, местност Рибарници, Митко Палаузов, Мусала, Никола Вапцаров, Оборище, Общ. Дупница, Опълченска, Партизанска, Пионерска, Плиска, Райна Княгиня, Раковски, Рила, Станке Димитров, Стопански Двор, Трети Гвардейски Полк, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка; Яхиново: 87727. 13. 18. 2, 87727. 14. 69, 87727. 17. 1, 87727. 20. 2, 87727. 20. 25, 87727. 203. 284, Алеко Константинов, Ангел Кънчев, Бузлуджа, Васил Априлов, Васил Демиревски, Васил Левски, Генерал Гурко, Генерал Скобелев, Генерал Столетов, Георги Раковски, Девети Септември, Димчо Дебелянов, Доктор Петър Берон, Иван Вазов, Иглика, Йордан Йовков, Йорданка Николова, Кокиче, Коста Петров, Любен Каравелов, Марин Дринов, Марсилия, местност Полето, Опълченска, П Р Славейков, Патриарх Евтимий, Пейо Яворов, Река Джубрена, Стефан Караджа, Стопански Двор, Трети Март, УПИ – II Кв. 39, Христо Ботев, Яхинско Шосе;

Община Кюстендил

На 02.05.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 11:00 – 12:00 ч./ – Богослов: 037149, махала Топилата, местност Саманли Баир; Ветрен, Общ. Невестино: махала Агушка, махала Дамянска, махала Капралска, махала Ковачевска, махала Новаковска, махала Ризовци, махала Смиленска; Илия; Кюстендил: Абоба, Белият Камък, местност Планина Осогово, местност Ръжеве, местност Самали Баир, местност Хисарлъка; Ново Село, Общ. Кюстендил: махала Двете Реки; Раково, Общ. Невестино: махала Бурнаавска, махала Зидинци, махала Ковачка, махала Озранци, махала Рахталинска, махала Реката, махала Решанска, махала Чеканец; Савойски: махала Бреза, махала Пелтечка; Сажденик: махала Златанска; Слокощица: 247, Александър Димитров, Васил Левски, Георги Кръстев, Георги С. Раковски, Димитър Канин, Ивайло, Иглика, Калоян, Кирил и Методий, Кубрат, махала Диновска, махала Маркова, махала Рошковци, местност Галеница, местност Змиярника, местност Саманли Баир, местност Чадъра, Мичурин, Мусала, Опълченска, Осоговска, Пролет, Радецки, Руен, Синчец, Стефан Караджа, Теменужка, Шипка; Търсино; Цървена Ябълка: Таскова Плевня;

На 02.05.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Кюстендил: Белият Камък;

На 02.05.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Слокощица: Александър Димитров, Георги Кръстев, Ивайло, махала Диновска, местност Галеница, местност Чадъра, Синчец;

На 03.05.2018 г. /09:45 – 10:30 ч.; 09:45 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Драгойчинци: махала Богданова, махала Бозкина, махала Гигина, махала Гигинци, махала Градско Ливаде, махала Дайчова, махала Деяница, махала Джикаре, махала Дълги Лом, махала Дърнелци, махала Зеинци, махала Злондон, махала Корита, махала Куркина, махала Малка Падина, махала Митарци, махала Пейчинова, махала Село, махала Средно Осое, махала Чорбаджийска, махала Ширилова;

На 03.05.2018 г. /09:45 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Брест, Общ. Трекляно: махала Беловци, махала Знеполци, махала Казаците, махала Песяк, махала Селото, махала Янкова; Бъзовица: махала Врътина, махала Георгина, махала Говедарници, махала Димина, махала Дънкова, махала Кюлина, махала Реката; Горановци, Общ. Кюстендил: махала Оспротива; Горни Коритен: махала Богдановци, махала Григоринци, махала Джуркинци, махала Лиярска, махала Лозановци, махала Любенова, махала Мъзгарска, махала Пауновци, махала Петкова, махала Попова, махала Ралоква, махала Расова, махала Спасановци, махала Цонева; Горно Кобиле: махала Бучлинци, махала Пешина, махала Селото; Горно Уйно: махала Амиджина, махала Брестов Дол, махала Джалевица, махала Дръндевци, махала Дудевска, махала Момчилова, махала Панагонова, махала Цървеличка; Добри Дол, Общ. Трекляно: махала Ашковци, махала Вучковци, махала Герасимци, махала Горчовци, махала Гълъбовци, махала Джуровци, махала Дръндевци, махала Дълбоки Дол, махала Зеленковци, махала Златковци, махала Мутевци, махала Наковци, махала Ората, махала Пращенци, махала Сръбиновци, махала Татарци, махала Центъра, махала Шуме; Долни Коритен: махала Витанова, махала Витановци, махала Гелева, махала Деянова, махала Джонева, махала Димова, махала Дроньова, махала Китанова, махала Клубарска, махала Кьосакова, махала Манчова, махала Петкова, махала Портарска, махала Хановете, махала Чомарска; Долно Кобиле: махала Аврамци, махала Диневци, махала Ковачевци, махала Козарник, махала Кошарци, махала Момчиловци, махала Пладнище, махала Станчевци, махала Станчовци, махала Училището; Долно Уйно: махала Дедо Ненова, махала Корнец, махала Моралийска, махала Олтоманци, махала Райкова, махала Славкова, махала Чурица, махала Янковска; Драговищица, Общ. Кюстендил: Акация, Априлско Въстание, Асен Златаров, Атанас Достин, Бреза, Брест, Генерал Савойски, Георги Григоров Фарадей, Девети Септември, Димитър Каляшки, Земен, Искра, Кирил и Методий, Лале, Липа, Места, местност Перивол, местност Ямборано, Младост, Опълченска, Охрид, Преслав, Рила, Руен, Славчо Темкин, Спартак, Спортист, Стоян Лудев, Черница; Злогош: Долна Махала, махала Гергиновци, махала Горни Шушнярци, махала Долни Шушнярци, махала Клен, махала Кориярци, махала Лазина, махала Лалина Падина, махала Мушикарци, махала Плава Круша, махала Селото, махала Чиринци; Киселица: махала Богданинци, махала Буцалевци, махала Вучковци, махала Гелчинци, махала Кадинци, махала Търница; Метохия: Долна Махала, махала Баздрике, махала Бургяре, махала Владимировци, махала Матеина, махала Осояре, махала Пауновци; Полетинци; Средорек, Общ. Трекляно: махала Бекярска, махала Джониловци, махала Драгльовци, махала Дренярска, махала Клинчарци, махала Неделкьова, махала Павлева, махала Пашина, махала Петрева, махала Центъра, махала Явор, махала Янина, местностдупни Камък; Сушица, Общ. Трекляно: махала Варни Дол, махала Камберска, махала Прогона, махала Раздолци, махала Реката, махала Старо Село, махала Ханове, махала Чешмата, махала Чифлика, махала Шавар; Трекляно: махала Центъра; Уши: 030001 М. Под Пътя, махала Вучарник, махала Горно Велковци, махала Долно Велковци, махала Златанова, махала Знеполци, махала Калеинци, махала Кошарци, махала Николина, махала Николинци, махала Самарджийска, махала Спасевска; Чешлянци: махала Бара, махала Вишурци, махала Милчаци, махала Орница, махала Реката, махала Стопански Двор, махала Ябуковица, махала Ясикаре;

На 03.05.2018 г. /09:45 – 16:00 ч.; 09:45 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Побит Камък, Общ. Трекляно: махала Возчукар, махала Джокинци, махала Село;

На 04.05.2018 г. /14:00 – 16:30 ч./ – Кюстендил: Велбъжд, Демокрация, Иван Шишман, Мориц Леви, Неофит Рилски, Райна Цанева, Родопи, Стефан Караджа, Цар Михаил, Цар Симеон 1-ви;

Община Рила

На 03.05.2018 г. /09:30 – 15:30 ч./ – Пастра: 55539. 100. 132, местност Туфано, Пастра, ПИ №55539. 100. 207

На 04.05.2018 г. /09:30 – 15:30 ч./ – Пастра

На 04.05.2018 г. /10:00 – 15:00 ч./ – Падала: 55083. 91. 18

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.